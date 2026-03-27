Los análisis morfológicos sitúan a este espécimen como un vínculo clave entre los primates antiguos y los actuales. | Ilustración con IA/ChatGPT/Hesham Sallam

Los análisis morfológicos sitúan a este espécimen como un vínculo clave entre los primates antiguos y los actuales. | Ilustración con IA/ChatGPT/Hesham Sallam

El descubrimiento de Masripithecus moghraensis en Egipto transforma la narrativa establecida sobre los orígenes de los simios modernos. Este hallazgo, publicado en la revista Science, sugiere que el norte de África desempeñó un papel clave en la evolución de los grandes homínidos durante el Mioceno temprano. Este espécimen, de entre 17 y 18 millones de años, desplaza el enfoque geográfico de las investigaciones paleontológicas actuales.

Según el experto Hesham Sallam, "este simio revela una diversidad que no habíamos anticipado" en dicha región africana. La evidencia fósil permite nuevas interpretaciones sobre la dispersión de linajes en un periodo evolutivo crucial. Gracias a ello, la comunidad científica reevalúa la historia de los primates y reconoce al territorio egipcio como un punto vital para comprender el desarrollo de las especies que hoy conocemos.

PUEDES VER: Científicos suizos crean un nuevo hidrogel que podría ser clave para reparar las graves fracturas óseas en corto tiempo

Datos clave del hallazgo científico sobre simios en Egipto

Un equipo internacional de paleontólogos, bajo el liderazgo de Sallam, identificó en el yacimiento egipcio de Wadi Moghra la mandíbula inferior de un primate parcialmente conservado. Esta revelación resulta fundamental porque, según el experto, "ofrece información crucial sobre la dieta, la biomecánica y las relaciones evolutivas" de los antiguos simios. Los restos presentan rasgos más cercanos a las especies modernas que los ejemplares de África oriental conocidos hasta la fecha.

Este simio era conocido científicamente como Masripithecus moghraensis. Foto: Hesham Sallam

El espécimen recibió el nombre de Masripithecus moghraensis, una denominación que combina términos árabes y griegos para referirse al "simio de Egipto". Este fósil desafía la teoría del origen exclusivo en el este del continente, al posicionarse como un "puente que conecta regiones de África y Eurasia" previamente desvinculadas. Su importancia radica en ser el primer homínido con características actuales localizado en el norte de África.

PUEDES VER: China rompe las reglas con un megacanal de 134 km que conectaría ríos con el mar para transportar más mercancía a sus socios

La revolución de la historia de los simios actuales

El descubrimiento muestra una conexión estrecha con esos animales que conocemos hoy, superior a la de otras especies del Mioceno temprano africano. Sus dientes indican una dieta basada en frutas y semillas, lo que demuestra una gran adaptabilidad ambiental. Según el investigador Sallam, "su anatomía masticatoria revela que este simio fue capaz de sobrevivir en un entorno más impredecible" bajo condiciones climáticas en plena transformación.

La investigación abre una perspectiva inédita sobre la evolución de los simios actuales. Foto: Hesham Sallam

Los análisis morfológicos sitúan a este espécimen como un vínculo clave entre los primates antiguos y los actuales, desplazando el foco desde África oriental hacia el norte del continente. El paleontólogo Al-Ashqar sostiene que "la biogeografía de este hallazgo nos obliga a repensar el lugar de origen de los simios modernos" y del ancestro común en el Oriente Próximo.

Científicos y expertos planean nuevas exploraciones en Wadi Moghra para localizar restos adicionales que clarifiquen la diversificación de estas criaturas. La investigación abre una perspectiva inédita sobre la evolución, pues Sallam concluye que "no solo reescribe la historia de los simios, sino que también marca el comienzo de una nueva era" para la paleontología regional. Los próximos estudios buscarán profundizar en las raíces de la genealogía humana.