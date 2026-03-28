China puso en marcha un sistema de fabricación electrónica totalmente automatizado, capaz de operar las 24 horas del día y producir hasta 10 millones de teléfonos inteligentes al año sin intervención humana directa. Este modelo representa un avance en la industria electrónica, al incorporar tecnología de alta precisión y operación continua a gran escala.

El complejo fue inaugurado en 2024 con el objetivo de operar a máxima capacidad los smartphones, alcanzando una tasa de automatización del 81% en sus líneas de producción. Para ello, la compañía utiliza un 97% de equipos de desarrollo propio y software de fabricación nacional, integrando sistemas de inteligencia artificial en la nube, según un reporte oficial.

PUEDES VER: Científicos hallan un método para reciclar dispositivos electrónicos comunes en casa y extraer oro de 22 quilates de ellos

¿Cuántos robots están operando en China?

Actualmente, China alberga más de dos millones de unidades automatizadas en funcionamiento. Esta cifra representa el 54% de los despliegues de robots industriales en el mundo.

El nivel de modernización refleja un cambio de enfoque en la fabricación de teléfonos inteligentes. No obstante, la alta capacidad de producción plantea retos ambientales: cada año se generan millones de toneladas de residuos electrónicos en el mundo. Frente a esta situación, la empresa logró desviar el 99% de sus desechos de los vertederos para reducir la contaminación.

¿Qué tipo de estrategia está realizando la empresa para la elaboración de nuevos celulares?

Como parte de su plan ambiental, la compañía prevé reciclar 38.000 toneladas de dispositivos electrónicos en desuso durante los próximos dos años. Esta iniciativa contempla la recuperación de materiales clave, como metales y plásticos, que serán reincorporados a la cadena productiva para elaborar nuevos equipos, en línea con un modelo de economía circular.

En este contexto, uno de los casos más representativos es el modelo 'Xiaomi 14T', cuya cubierta posterior fue elaborada con biomaterial obtenido de residuos de limón. Asimismo, sus componentes acústicos incorporan pequeñas cantidades de oro, aluminio y cobre reciclados, lo que permite aprovechar recursos ya recuperados, según informó Econews.