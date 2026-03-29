Durante la misa del Domingo de Ramos, el papa León XIV realizó una crítica severa contra la violencia armada y aseveró que el cristianismo es incompatible con la justificación de los enfrentamientos bélicos. "Depongan las armas. Recuerden que son hermanos", proclamó ante decenas de miles de fieles reunidos en la Plaza de San Pedro del Vaticano.

Además de hacer un llamado enérgico a la concordia internacional, recordó que las heridas de Cristo reflejan hoy el sufrimiento de las víctimas del conflicto, la pobreza y la desesperanza. El reciente mensaje del líder de la Iglesia católica coincidió con la advertencia de Irán sobre que Estados Unidos estaría planeando en secreto una ofensiva terrestre en Medio Oriente.

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Papa León XIV pide paz en inicio de Semana Santa

El obispo de Roma también aseguró que Jesús no enfrenta la persecución con fuerza ni venganza, sino con mansedumbre y misericordia. "Dios rechaza las hostilidades. No escucha las oraciones de quienes hacen la guerra. Y la rechaza diciendo: 'Por más que multipliquen las plegarias, yo no escucho: ¡las manos de ustedes están llenas de sangre!'", dijo en la liturgia que conmemora la entrada triunfal del Mesías a Jerusalén.

En ese sentido, explicó que el cristiano está llamado a construir la reconciliación en un mundo herido. Aunque evitó referirse a conflictos concretos, las palabras del sumo pontífice cobraron especial fuerza en el segundo mes de la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán y en la prolongada invasión rusa de Ucrania.

"Estamos más que nunca cerca, mediante la oración, de los cristianos de Oriente Medio, quienes sufren las consecuencias de un conflicto atroz y, en muchos casos, no pueden vivir plenamente los ritos de estos días santos", expresó en la misa que marca el inicio de la Semana Santa.

Israel impide acceso al Santo Sepulcro

Horas antes, el Patriarcado Latino de Jerusalén denunció que la policía israelí impidió a los máximos responsables de la Iglesia católica ingresar al Santo Sepulcro para celebrar el Domingo de Ramos.

Según el comunicado de la institución, los prelados fueron interceptados en el camino mientras se desplazaban de forma privada y sin ningún tipo de ceremonia o ritual. Por ello, la entidad calificó el hecho como un "grave precedente" que "ignora la sensibilidad de miles de millones de personas en todo el mundo que tienen la mirada puesta en Jerusalén".

El incidente también recibió condenas de Italia, Francia y España. El presidente español Pedro Sánchez consideró la situación como un ataque a "la libertad religiosa". Sin embargo, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, sostuvo que no hubo "ninguna mala intención" en la actuación de la policía y que la única motivación respondió a "la preocupación por la seguridad de los religiosos".