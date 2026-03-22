El papa León XIV pide un alto al fuego en Medio Oriente tras nuevas amenazas de Estados Unidos e Irán. | Composición LR

El papa León XIV pide un alto al fuego en Medio Oriente tras nuevas amenazas de Estados Unidos e Irán. | Composición LR

Después de rezar la oración mariana del Ángelus en el Vaticano, el papa León XIV volvió a pedir paz en Medio Oriente y otras regiones afectadas por conflictos bélicos. "Estas guerras son un escándalo para toda la humanidad y un clamor a Dios", sostuvo.

Asimismo, el líder de la Iglesia católica advirtió que es imposible permanecer en silencio ante el "sufrimiento de tantas personas" e instó al cese de las hostilidades y a la apertura de caminos basados en el "diálogo sincero y el respeto a la dignidad".

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Pontífice cuestiona incapacidad mundial ante guerras

El sumo pontífice aseveró que sigue con "consternación" el conflicto en Medio Oriente y señaló que tanto la muerte como el dolor causado por las guerras son "una vergüenza".

Desde el inicio de los bombardeos de Estados Unidos e Israel contra Irán, el obispo de Roma adoptó una postura prudente frente a la escalada y reiteró llamados a la paz sin referirse a ninguna de las partes.

Por ello, afirmó que los enfrentamientos armados reflejan un fracaso colectivo y que la continuidad de la violencia demuestra la incapacidad de la comunidad internacional para alcanzar soluciones duraderas.

Amenazas elevan crisis en Medio Oriente

El reciente pronunciamiento del papa León XIV se produjo en medio de crecientes tensiones, luego de que Irán amenazara con destruir de manera irreversible "las infraestructuras vitales, así como las energéticas y petroleras" del Medio Oriente.

Desde Teherán afirmaron que esos lugares serán considerados "objetivos legítimos" y advirtieron que esa decisión impulsará los precios del petróleo "durante mucho tiempo".

Además, el presidente Donald Trump planteó una escalada contra las centrales eléctricas de la nación persa de no autorizarse la apertura del estrecho de Ormuz. En respuesta, la República Islámica advirtió que, de concretarse la medida, "el estrecho quedará completamente cerrado".