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Tesla de Elon Musk dice adiós a estos increíbles modelos: el fin de una era en los coches eléctricos

El Model S y el Model X transformaron la percepción del automóvil eléctrico, al destacar por su comodidad y diseño innovador. Tesla lanza versiones limitadas Signature para despedir estos icónicos vehículos.

Tesla cierra la producción de los Model S y Model X, dos de sus modelos más emblemáticos, tras más de una década definiendo el mercado de coches eléctricos.
Tesla cierra la producción de los Model S y Model X, dos de sus modelos más emblemáticos, tras más de una década definiendo el mercado de coches eléctricos. | Fotos:
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La industria automotriz vive un momento histórico tras la decisión de Tesla de finalizar la producción de dos de sus modelos más emblemáticos: el Model S y el Model X. Después de más de una década marcando el rumbo de los coches eléctricos, la compañía de Elon Musk pone fin a una etapa que transformó para siempre el mercado de los vehículos libres de emisiones.

El cierre de estas líneas de ensamblaje en la fábrica de Fremont representa mucho más que la despedida de dos automóviles prémium. El Tesla Model S fue el vehículo que demostró al mundo que un coche eléctrico podía combinar autonomía, potencia y comodidad para viajes largos, mientras que el Model X destacó por su diseño futurista y sus icónicas puertas Falcon, que redefinieron el concepto de SUV eléctrico.

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¿Por qué Tesla decidió dejar de fabricar el Model S y el Model X?

La compañía explicó que su estrategia ahora se concentra en los modelos más vendidos de la marca: el Tesla Model 3 y el Tesla Model Y. Ambos vehículos representan la mayor parte de las ventas globales de Tesla y se han convertido en piezas clave dentro del mercado masivo de coches eléctricos. En contraste, los modelos prémium habían registrado una caída significativa en la demanda durante los últimos años.

Los datos más recientes reflejan esa diferencia. Mientras Tesla comercializó alrededor de 1,6 millones de unidades de los Model 3 y Model Y en 2025, los vehículos agrupados en la categoría otros modelos —donde se incluyen el Model S, Model X y Cybertruck— apenas superaron las 50.000 unidades. Esto provocó que las líneas de producción en Fremont operaran con baja utilización, lo que aceleró la decisión de cerrar definitivamente esta etapa.

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¿Qué significaron el Tesla Model S y el Model X para la historia de los coches eléctricos?

El Tesla Model S cambió la percepción global sobre la movilidad eléctrica desde su lanzamiento hace 14 años. Hasta entonces, muchos conductores asociaban este tipo de tecnología con poca autonomía y prestaciones limitadas. Sin embargo, la berlina de Tesla logró demostrar que un automóvil eléctrico podía competir directamente con vehículos de lujo impulsados por combustibles tradicionales.

Por su parte, el Model X consolidó la expansión de la marca hacia el segmento SUV con una propuesta innovadora y altamente tecnológica. Sus puertas traseras tipo Falcon se convirtieron en uno de los elementos más reconocibles de Tesla.

Para despedir ambos modelos, la empresa lanzó versiones especiales Signature, limitadas a 350 unidades, consideradas piezas de colección que probablemente incrementarán su valor con el paso del tiempo.

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