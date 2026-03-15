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Papa León XIV pide alto al fuego en Medio Oriente y denuncia “la horrible violencia de la guerra”

Tras rezar el Ángelus este domingo en la Ciudad del Vaticano, el sumo pontífice elevó sus oraciones por las personas que perdieron a un familiar en escuelas, hospitales o zonas residenciales.

León XIV se volvió a referir al conflicto en Medio Oriente en medio del rezo del Ángelus.
León XIV se volvió a referir al conflicto en Medio Oriente en medio del rezo del Ángelus. | Composición LR

El papa León XIV pidió este domingo un alto al fuego en Medio Oriente, en pleno conflicto que involucra a Estados Unidos, Israel e Irán. El pontífice nacido en Chicago señaló que la población de la región estuvo “sufriendo la horrible violencia de la guerra” durante las últimas dos semanas desde que estalló la confrontación.

“En nombre de los cristianos y de todas las mujeres y hombres de buena voluntad, hago un llamamiento a los responsables del conflicto: ¡Alto el fuego!”, dijo a primera hora del domingo tras la oración del Ángelus en la Ciudad del Vaticano.

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León XIV añadió que la agresividad nunca puede conducir a la justicia, la estabilidad ni la paz que el pueblo anhela. Finalmente, elevó sus oraciones por las personas que perdieron a sus seres queridos o que se vieron obligadas a huir de sus hogares.

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Preocupación por Líbano

El obispo de Roma también se refirió al contexto bélico que atraviesa Líbano. Según una publicación de Vatican News, los enfrentamientos entre Hezbolá y las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han dejado mil muertos y casi un millón de desplazados internos que buscan escapar de la ofensiva.

“La situación en el Líbano es motivo de gran preocupación. Espero que existan vías de diálogo que permitan apoyar a las autoridades del país en la implementación de soluciones duraderas a la grave crisis actual, en beneficio de todos los libaneses”, dijo el Santo Padre. Finalmente, llamó a sustituir el uso de las armas por el diálogo.

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Papa se muda

Matteo Bruni, director de la Oficina de Prensa de la Santa Sede, confirmó que León XIV se trasladó la tarde del sábado 14 de marzo al apartamento del Palacio Apostólico, acompañado de sus colaboradores más cercanos.

Hasta hace poco, el pontífice vivía en el Palacio del Santo Oficio, donde fijó su residencia en la que fue nombrado prefecto del Dicasterio para los Obispos.

El apartamento pontificio, previamente reformado, cuenta con varias habitaciones, entre ellas el estudio privado desde donde el líder del Vaticano se asoma para el rezo del Ángelus los domingos, además de una biblioteca y una capilla.

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