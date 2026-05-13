Lesli Gonzáles renunció a la Comisión de Gracias Presidenciales en medio de pedido de indulto a Pedro Castillo

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La abogada Lesli Gonzales Cabanillas renunció a la Comisión de Gracias Presidenciales del Ministerio de Justicia en medio de un pedido de indulto al expresidente sentenciado Pedro Castillo. A través de una carta presentada al titular de la entidad, Luis Jiménez Borra, la letrada descartó que su dimisión se deba a presiones políticas y denunció hostilidad sistemática y acoso.

"Esta decisión, profundamente difícil en el plano personal y profesional, no responde a incapacidad moral ni a compromisos políticos de ningún tipo. Responde a la hostilidad sistemática, el acoso mediático y la discriminación por origen que he enfrentado estos días", escribió.

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En esa misma línea, Gonzáles Cabanillas alertó sobre la presencia reiterada de medios de comunicación en su domicilio y afirmó que dichas acciones han vulnerado su tranquilidad personal y familiar.

La letrada aseguró que su trayectoria en el sector público no fue “regalada, ni heredada”. Mencionó que inició su etapa profesional como secigrista en la Corte Superior de Justicia de La Libertad y que su carrera fue “construida a lo largo de los años en diversas instituciones públicas”.

“Soy una mujer orgullosamente chotana, hija de profesores, abogada y servidora pública de carrera. (Mi carrera) Ha sido consecuencia de mi esfuerzo, rigor técnico y vocación de servicio. Nací lejos de Lima y eso no me hace menor; ese origen es fuente de orgullo, no de vergüenza.”, dijo.

Carta de renuncia de Leslie Gonzáles Cabanillas

Abogada rechaza discriminación en su contra

Por otro lado, Gonzáles Cabanillas reconoció el control ciudadano a los funcionarios que ejercen un cargo en el Estado; sin embargo, rechazó que ese tipo de control no puede "traducirse en hostigamiento personal, afectación familiar o discriminación".

"Rechazo categóricamente que mi lugar de nacimiento o las opiniones de mis familiares sean utilizados para cuestionar mi idoneidad profesional. La discriminación por origen no es una opinión legítima, es un anacronismo que no merece mayor debate y un prejuicio que en el Perú, que queremos todos, se debe desterrar", expresó.

"Agradezco la oportunidad depositada en mi persona para integrar la Comisión de Gracias Presidenciales, a la cual renuncio de manera irrevocable por los motivos antes expuestos y con la tranquilidad de haber ejercido mis funciones con integridad, independencia de criterio y respeto al Estado de derecho", agregó.