EE. UU. desafía las normas de ingeniería con gran túnel peatonal de 10 millones de dólares que estará bajo una carretera principal

Estados Unidos avanza en un innovador proyecto de infraestructura verde en el condado de Kent, Michigan. | Foto: Dall-E

Estados Unidos avanza en un innovador proyecto de infraestructura verde en el condado de Kent, Michigan. | Foto: Dall-E

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

Estados Unidos avanza en un ambicioso proyecto de infraestructura verde con la construcción de un túnel peatonal y ciclista bajo una de las carreteras más transitadas del condado de Kent, en Michigan. La obra, valorada en US$10 millones, busca transformar la movilidad urbana al ofrecer un paso seguro para peatones, corredores y ciclistas que actualmente deben enfrentarse a varios carriles de tráfico para cruzar la vía.

El nuevo corredor subterráneo formará parte del Grand River Greenway, una extensa red de senderos y espacios naturales diseñada para conectar comunidades del oeste de Michigan a lo largo del río Grand. Más allá de su tamaño, el proyecto representa una apuesta por la movilidad sostenible y por una infraestructura capaz de reducir barreras urbanas que dificultan el transporte activo en zonas altamente transitadas.

TE RECOMENDAMOS JHAN SANDOVAL RESPONDE LAS PREGUNTAS DEL PÚBLICO 🔮 | ASTROMOOD

¿Por qué el túnel es considerado una obra clave para la movilidad urbana en Estados Unidos?

El paso subterráneo será construido bajo Northland Drive, cerca de Rogue River Road, un punto considerado peligroso debido al intenso flujo vehicular. La estructura tendrá aproximadamente 50 metros de longitud y permitirá que peatones y ciclistas atraviesen la carretera sin exponerse al tráfico de siete carriles, mejorando significativamente la seguridad para familias, adultos mayores y ciclistas.

Además del túnel, el proyecto incluye nuevos senderos no motorizados que conectarán distintos tramos del Grand River Greenway. Esta continuidad es fundamental para que las rutas realmente sean utilizadas por la población. Expertos en urbanismo señalan que muchas personas abandonan los trayectos sostenibles cuando deben enfrentarse a cruces inseguros o interrupciones en las vías destinadas a caminar o pedalear.

¿Cómo impactará esta obra de US$10 millones en el transporte y el medioambiente?

Aunque las autoridades no han presentado cifras concretas sobre reducción de emisiones contaminantes, el proyecto apunta a fomentar alternativas al uso diario del automóvil. Organismos estadounidenses recuerdan que caminar y utilizar bicicleta pueden disminuir el consumo de combustible y la contaminación, siempre que existan rutas cómodas, conectadas y seguras para la ciudadanía.

La iniciativa también forma parte de un plan mucho más amplio que busca desarrollar más de 137 kilómetros de corredores verdes, parques y caminos públicos conectados hasta Lake Michigan. Para las autoridades locales, el túnel representa una pieza estratégica dentro de esa red, ya que elimina uno de los obstáculos más complejos del recorrido y facilita que más personas opten por desplazamientos sostenibles en distancias cortas.