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Política

Papa León XIV: presidenta del Tribunal Constitucional se reunió con el sumo pontifice en el Vaticano

El papa León XIV recibió a Luz Pacheco Zerga, presidenta del Tribunal Constitucional del Perú, en la Plaza de San Pedro del Vaticano. Ambas figuras dialogaron brevemente.

Papa León XIV y Luz Pacheco se reunieron en Roma | Composición: Betsy de los Santos / Foto: LR.
Papa León XIV y Luz Pacheco se reunieron en Roma | Composición: Betsy de los Santos / Foto: LR.

El papa León XIV recibió a Luz Pacheco Zerga, presidenta del Tribunal Constitucional (TC), en la Plaza de San Pedro, ubicada en el Vaticano. El sumo pontífice sostuvo un diálogo con la máxima autoridad constitucional del país.

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Según la página oficial del TC, Pacheco Zerga obsequió una chompa de alpaca al santo padre. Además, previo al encuentro, el sumo pontífice se dirigió a los fieles reunidos en la Plaza de San Pedro, donde ofreció una catequesis centrada en los documentos del Concilio Vaticano II, abordando en particular la constitución dogmática Lumen Gentium sobre la Iglesia.

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Reunión entre Luz Pacheco y el papa León XIV

Reunión entre Luz Pacheco y el papa León XIV | Foto: VatMedia

El papa León XIV ya se reunió con otros peruanos

El papa León XIV también se ha reunido con otras figuras peruanas. Como se sabe, el sumo pontífice, además de tener la nacionalidad estadounidense por nacimiento, fue naturalizado peruano tras su tiempo en nuestro país. En ese contexto, se reunió con Dina Boluarte, expresidenta del Perú.

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Asimismo, ha dialogado con obispos de 46 jurisdicciones eclesiásticas del Perú en Roma, como parte de la visita ad limina apostolorum, es decir, la visita que todos los obispos diocesanos deben realizar a los sepulcros de San Pedro y San Pablo.

Se espera que el papa León XIV visite el Perú en el segundo semestre de este año. Según declaró el canciller Hugo de Zela, el sumo pontífice aceptó la invitación para regresar al país.

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