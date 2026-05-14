Real Madrid vs Real Oviedo EN VIVO por LaLiga: a qué hora y dónde ver el partido de HOY
Luego de perder el título en el clásico, el conjunto merengue se presentará en el Santiago Bernabéu por la fecha 36 de LaLiga. Sigue la transmisión del Real Madrid vs Oviedo en directo.
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VER Real Madrid vs Real Oviedo EN VIVO HOY | Ambos equipos se enfrentan, a partir de las 2.30 p. m. (hora peruana), por la fecha 36 de LaLiga. La transmisión del cotejo estará a cargo de la señal de DSports. Asimismo, podrás seguir el minuto a minuto a través de la cobertura online gratis que tiene preparada La República Deportes.
El equipo de Vinícius Júnior y compañía, que ya no tiene chances de ganar el título tras caer en el clásico con Barcelona, buscará terminar de la mejor manera la competición. Por su parte, los ‘Carbayones’ están prácticamente condenados al descenso.
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Horarios de Real Madrid vs Real Oviedo
El Real Madrid vs Real Oviedo por la liga española se jugará desde las 2.30 p. m. (hora peruana). Conoce la guía de horarios para otros países:
- México: 1.30 p. m.
- Colombia y Ecuador: 2.30 p. m.
- Bolivia, Venezuela: 3.30 p. m.
- Argentina, Chile, Paraguay, Brasil y Uruguay: 4.30 p. m.
- España: 9.30 p. m.
¿Dónde ver Real Madrid vs Real Oviedo?
En Sudamérica, el Real Madrid vs Real Oviedo estará a cargo de la señal de DSports y la plataforma de streaming DGO. En España, el duelo será transmitido por M+ LaLiga y LaLiga TV Bar. En Estados Unidos, el cotejo se podrá ver a través de ESPN Deportes y ESPN+ Plus, mientras que en México irá por Sky Sports.
Real Madrid vs Real Oviedo: alineaciones posibles
Así formarían ambos equipos para este encuentro liguero.
- Real Madrid: Courtois; Trent, Huijsen, Rüdiger, Fran García; Tchouameni, Camavinga, Bellingham, Brahim; Gonzalo y Vinicius.
- Real Oviedo: Escandell; Nacho Vidal, Calvo, David Costas, Alhassane; Colombatto, Fonseca, Reina, Thiago, Chaira; Viñas.
¿Cómo ver Real Madrid vs Real Oviedo online?
Para no perderte la transmisión del Real Madrid vs Real Oviedo por internet, suscríbete al servicio de streaming DGO, plataforma que transmitirá este encuentro. En caso de que no tengas acceso, puedes informarte a través de la cobertura online de La República Deportes.
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Pronóstico de Real Madrid vs Real Oviedo
Así están las cuotas de las principales casas de apuestas para este partido. Real Madrid es el claro favorito.
- Betsson: gana Madrid (1,31), empate (5,40), gana Real Oviedo (9,80)
- Betano: gana Madrid (1,34), empate (5,80), gana Real Oviedo (9,75)
- Bet365: gana Madrid (1,25), empate (6,50), gana Real Oviedo (10,00)
- 1XBet: gana Madrid (1,33), empate (6,03), gana Real Oviedo (9,35)
- Coolbet: gana Madrid (1,30), empate (6,38), gana Real Oviedo (9,60)
- Doradobet: gana Madrid (1,31), empate (6,40), gana Real Oviedo (10,00).