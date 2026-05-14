HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Resultados ONPE: sigue minuto a minuto el conteo oficial entre Keiko, Sánchez y López Aliaga
Resultados ONPE: sigue minuto a minuto el conteo oficial entre Keiko, Sánchez y López Aliaga     Resultados ONPE: sigue minuto a minuto el conteo oficial entre Keiko, Sánchez y López Aliaga     Resultados ONPE: sigue minuto a minuto el conteo oficial entre Keiko, Sánchez y López Aliaga     
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     
Deportes

Real Madrid vs Real Oviedo EN VIVO por LaLiga: a qué hora y dónde ver el partido de HOY

Luego de perder el título en el clásico, el conjunto merengue se presentará en el Santiago Bernabéu por la fecha 36 de LaLiga. Sigue la transmisión del Real Madrid vs Oviedo en directo.

Real Madrid se ubica en el segundo lugar y sin chances de ganar LaLiga. Foto: composición LR
Real Madrid se ubica en el segundo lugar y sin chances de ganar LaLiga. Foto: composición LR
Escuchar
Resumen
Compartir

VER Real Madrid vs Real Oviedo EN VIVO HOY | Ambos equipos se enfrentan, a partir de las 2.30 p. m. (hora peruana), por la fecha 36 de LaLiga. La transmisión del cotejo estará a cargo de la señal de DSports. Asimismo, podrás seguir el minuto a minuto a través de la cobertura online gratis que tiene preparada La República Deportes.

El equipo de Vinícius Júnior y compañía, que ya no tiene chances de ganar el título tras caer en el clásico con Barcelona, buscará terminar de la mejor manera la competición. Por su parte, los ‘Carbayones’ están prácticamente condenados al descenso.

PUEDES VER: ¡Empate al último segundo! Al Nassr igualó 1-1 ante Al Hilal y Cristiano Ronaldo deberá esperar para ser campeón de la Liga Pro Saudí 2026

lr.pe

Horarios de Real Madrid vs Real Oviedo

El Real Madrid vs Real Oviedo por la liga española se jugará desde las 2.30 p. m. (hora peruana). Conoce la guía de horarios para otros países:

  • México: 1.30 p. m.
  • Colombia y Ecuador: 2.30 p. m.
  • Bolivia, Venezuela: 3.30 p. m.
  • Argentina, Chile, Paraguay, Brasil y Uruguay: 4.30 p. m.
  • España: 9.30 p. m.

¿Dónde ver Real Madrid vs Real Oviedo?

En Sudamérica, el Real Madrid vs Real Oviedo estará a cargo de la señal de DSports y la plataforma de streaming DGO. En España, el duelo será transmitido por M+ LaLiga y LaLiga TV Bar. En Estados Unidos, el cotejo se podrá ver a través de ESPN Deportes y ESPN+ Plus, mientras que en México irá por Sky Sports.

Real Madrid vs Real Oviedo: alineaciones posibles

Así formarían ambos equipos para este encuentro liguero.

  • Real Madrid: Courtois; Trent, Huijsen, Rüdiger, Fran García; Tchouameni, Camavinga, Bellingham, Brahim; Gonzalo y Vinicius.
  • Real Oviedo: Escandell; Nacho Vidal, Calvo, David Costas, Alhassane; Colombatto, Fonseca, Reina, Thiago, Chaira; Viñas.

¿Cómo ver Real Madrid vs Real Oviedo online?

Para no perderte la transmisión del Real Madrid vs Real Oviedo por internet, suscríbete al servicio de streaming DGO, plataforma que transmitirá este encuentro. En caso de que no tengas acceso, puedes informarte a través de la cobertura online de La República Deportes.

PUEDES VER: Christian Cueva revela deuda de 5 millones de dólares con FIFA: “Si no pago, no puedo jugar”

lr.pe

Pronóstico de Real Madrid vs Real Oviedo

Así están las cuotas de las principales casas de apuestas para este partido. Real Madrid es el claro favorito.

  • Betsson: gana Madrid (1,31), empate (5,40), gana Real Oviedo (9,80)
  • Betano: gana Madrid (1,34), empate (5,80), gana Real Oviedo (9,75)
  • Bet365: gana Madrid (1,25), empate (6,50), gana Real Oviedo (10,00)
  • 1XBet: gana Madrid (1,33), empate (6,03), gana Real Oviedo (9,35)
  • Coolbet: gana Madrid (1,30), empate (6,38), gana Real Oviedo (9,60)
  • Doradobet: gana Madrid (1,31), empate (6,40), gana Real Oviedo (10,00).
google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
¡Histórico título del Barcelona! Ganó 2-0 el clásico ante Real Madrid y se consagró bicampeón de LaLiga 2026

¡Histórico título del Barcelona! Ganó 2-0 el clásico ante Real Madrid y se consagró bicampeón de LaLiga 2026

LEER MÁS
Pol Deportes aparece en ESPN en la previa del clásico Barcelona vs Real Madrid: "Un invitado de lujo"

Pol Deportes aparece en ESPN en la previa del clásico Barcelona vs Real Madrid: "Un invitado de lujo"

LEER MÁS
Real Madrid impone sanción sin precedentes a Valverde y Tchouaméni: el millonario monto que deberán pagar por pelearse

Real Madrid impone sanción sin precedentes a Valverde y Tchouaméni: el millonario monto que deberán pagar por pelearse

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Alianza Lima

Últimas noticias sobre Alianza Lima

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Sporting Cristal

Últimas noticias sobre Sporting Cristal

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Natalia Málaga responde sobre su hinchaje por Alianza Lima: "No tengo ninguna vergüenza en decir que simpatizo"

Natalia Málaga responde sobre su hinchaje por Alianza Lima: "No tengo ninguna vergüenza en decir que simpatizo"

LEER MÁS
Programación de la Liga 1 2026: día y hora de los partidos por la fecha 15 del Torneo Apertura

Programación de la Liga 1 2026: día y hora de los partidos por la fecha 15 del Torneo Apertura

LEER MÁS
Alianza Lima - Cienciano: día, hora y canal de TV para ver el partido del Torneo Apertura de la Liga 1

Alianza Lima - Cienciano: día, hora y canal de TV para ver el partido del Torneo Apertura de la Liga 1

LEER MÁS
Christian Cueva revela deuda de 5 millones de dólares con FIFA: “Si no pago, no puedo jugar”

Christian Cueva revela deuda de 5 millones de dólares con FIFA: “Si no pago, no puedo jugar”

LEER MÁS
Lucas Torreira, figura de la selección uruguaya, fue atacado en centro comercial de Turquía

Lucas Torreira, figura de la selección uruguaya, fue atacado en centro comercial de Turquía

LEER MÁS
¡Empate al último segundo! Al Nassr igualó 1-1 ante Al Hilal y Cristiano Ronaldo deberá esperar para ser campeón de la Liga Pro Saudí 2026

¡Empate al último segundo! Al Nassr igualó 1-1 ante Al Hilal y Cristiano Ronaldo deberá esperar para ser campeón de la Liga Pro Saudí 2026

LEER MÁS

Más juegos

MastergramaMastergrama

Juego de palabras

La ColmenaLa Colmena

Juego de palabras

Flappy BirdFlappy Bird

Arcade

AjedrezAjedrez

Estrategia

SolitarioSolitario

Cartas

SudokuSudoku

Lógica & Números

PupiletrasPupiletras

Palabras

CrucigramaCrucigrama

Palabras & Cultura

El AhorcadoEl Ahorcado

Adivinanzas

Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
Album Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura + Paquetón. DELIVERY INCLUIDO en 24 HORAS (Asegura tu pedido)

Panini

Album Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura + Paquetón. DELIVERY INCLUIDO en 24 HORAS (Asegura tu pedido)

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 22.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Deportes

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025