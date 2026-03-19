Vaticano cancela audiencia del presidente Balcázar con el Papa León XIV: Gobierno espera ahora nueva fecha
El canciller Hugo de Zela informó que no se dará el encuentro el próximo el 11 de mayo debido a que se había programado en febrero cuando se encontraba como presidente José Jerí. La crisis política podría poner en riesgo la visita al Perú del Santo Padre.
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El Vaticano se encuentra al tanto de la crisis política que sucede en el Perú. El canciller Hugo de Zela anunció este jueves que el Vaticano dejó sin efecto la audiencia entre el presidente José María Balcázar y el Papa León XIV que estaba programada para el 11 de mayo.
Y es que resulta que, en febrero último, la Santa Sede había confirmado dicho encuentro en Roma (Italia) cuando estaba en el cargo el entonces presidente José Jerí. Sin embargo, días después de ese anuncio oficial, el Congreso vacó al mandatario interino y designó en su lugar a José María Balcázar, quien se mantiene hoy en el cargo. Ese cambio habría originado la cancelación de la audiencia pactada.
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Debido a esta decisión, el ministro de Relaciones Exteriores señaló que el Gobierno espera que desde el Vaticano se reprograme dicho encuentro que servirá además para que el presidente Balcázar le reitere al Papa León XIV que pueda arribar a nuestro país en una visita oficial.
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“Estamos esperando en este momento que el Vaticano fije una nueva fecha para que el presidente Balcázar pueda ir a Roma y pueda transmitir directamente la invitación a su Santidad para que venga al Perú, que creo que es un anhelo de todos los peruanos”, afirmó De Zela en RPP.
El canciller también descartó que los últimos cambios de presidentes afecten la visita del Papa León XIV a nuestras tierras, que se podría realizar entre noviembre y diciembre de este año. “De todas maneras, si Dios quiere, lo tendremos aquí”, agregó. No obstante, se está viendo otra realidad.
Protocolo para la visita del Papa
Se debe indicar que el monseñor Carlos García Camader, presidente de la Conferencia Episcopal Peruana (CEP), precisó, en marzo, que existe un proceso diplomático que debe cumplirse para la visita del Santo Padre.
“Hay toda una estructura que se mueve para que el Papa visite un país. Los países donde va a visitar el Papa deben responder, porque él también es jefe de Estado, jefe de Estado del Estado Vaticano; no puede entrar si el presidente no lo invita”, afirmó. Por ese detalle, es importante la audiencia entre el presidente Balcázar y León XIV.