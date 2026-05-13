EE. UU. condena a Doña Lupe, una de las traficantes de personas más buscadas del mundo: operaba en México y Rusia

La justicia estadounidense condena a Ofelia Hernández Salas, alias Doña Lupe, a 11 años de prisión por tráfico de personas. | Foto: Secretaría de Seguridad Ciudadana Baja California

La justicia estadounidense condena a Ofelia Hernández Salas, alias Doña Lupe, a 11 años de prisión por tráfico de personas. | Foto: Secretaría de Seguridad Ciudadana Baja California

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La justicia de Estados Unidos condenó a 11 años de prisión a Ofelia Hernández Salas, conocida como 'Doña Lupe' y 'La Güera', señalada por las autoridades como una de las traficantes de personas más buscadas del planeta. La mujer de 64 años encabezaba una estructura dedicada al traslado clandestino de migrantes hacia territorio estadounidense, cobrando sumas que oscilaban entre US$10.000 y US$70.000 por cada cruce ilegal. Según la acusación, sus operaciones se extendían desde Mexicali y contaban con respaldo del Cártel de Sinaloa.

La investigación reveló que la red criminal movilizó a miles de ciudadanos procedentes de países como India, Pakistán, Bangladesh, Yemen, Rusia, Uzbekistán y Egipto. El Departamento de Justicia aseguró que la organización representaba una amenaza para la seguridad nacional debido al alcance internacional de sus actividades. La captura de Hernández Salas en marzo del 2023, durante un operativo coordinado entre fuerzas mexicanas y estadounidenses, puso fin a varios años de seguimiento encabezados por el Departamento de Seguridad Nacional.

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¿Cómo operaba la red de tráfico de personas liderada por Doña Lupe?

Las autoridades estadounidenses sostienen que la organización comenzó a operar en 2018 mediante un sistema logístico cuidadosamente estructurado. Los migrantes eran recogidos en terminales de autobuses de Mexicali y luego trasladados a casas de seguridad antes de intentar el ingreso clandestino a California. Los traficantes empleaban escaleras, tablones e incluso túneles excavados bajo el muro fronterizo para facilitar los cruces.

La acusación también describe episodios de violencia durante las travesías. De acuerdo con el Departamento de Justicia, varios integrantes de la red asaltaban a los migrantes mientras portaban armas de fuego y cuchillos. “Mientras estaban armados con pistolas y navajas, les robaron a muchos migrantes su dinero, celulares y otras pertenencias”, indicó la institución en un comunicado oficial. Además, los investigadores señalaron que Hernández Salas daba instrucciones a sus operadores para actuar sin compasión contra quienes trasladaban por el desierto.

¿Por qué Estados Unidos consideraba a Doña Lupe una amenaza internacional?

El gobierno estadounidense aseguró que el alcance global de la estructura criminal elevó el nivel de riesgo para la seguridad fronteriza. El Departamento del Tesoro advirtió en 2023 que la red facilitaba el ingreso de personas provenientes de países considerados sensibles para la seguridad nacional. Esa situación llevó a imponer sanciones financieras contra la organización con el objetivo de bloquear sus recursos económicos y exponer a otros colaboradores involucrados.

Las pesquisas también apuntaron a presuntos nexos con funcionarios corruptos en México y a una estrecha relación con el cártel de Sinaloa. Según las autoridades, Doña Lupe coordinaba toda la operación mediante llamadas telefónicas desde Mexicali, mientras sus cómplices falsificaban documentos, organizaban alojamientos en Chiapas y gestionaban rutas con coyotes centroamericanos. “El contrabando transnacional de personas a gran escala amenaza directamente nuestra seguridad nacional”, afirmó el fiscal general adjunto A. Tysen Duva tras conocerse la sentencia.