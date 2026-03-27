La selección peruana quedó lista para enfrentar a Senegal, en Stade de France, en el estreno de la era Mano Menezes. El técnico brasileño sorprendió en la última práctica con el joven jugador que llevará la dorsal '10'. El objetivo es que Joao Grimaldo asuma más responsabilidad y sea uno de los líderes del renovado equipo. Sin duda, un verdadero termómetro en la fecha FIFA.

El experimentado entrenador abandona el 1-3-5-2 de Jorge Fossati y Juan Reynoso para volver al esquema táctico 1-4-2-3-1, aunque en la práctica hizo algunas variantes con el 1-4-3-3. De todos modos, el extremo originario de Sporting Cristal será titular.

¿Quién será el '10' de la selección peruana en los partidos amistosos?

Joao Grimaldo llevará la '10' en la camiseta, aunque jugará de extremo pegado a la banda para romper líneas y trazar diagonales. Mano Menezes bancó a Jairo Vélez y plasmó el siguiente once titular: Pedro Gallese, Marcos López, Alfonso Barco, Miguel Araujo, Oliver Sonne; Erick Noriega, Yoshimar Yotún, André Carrillo, Kengi Cabrera, Joao Grimaldo y Álex Valera

“Asume la responsabilidad”, según el podcast Linkeados. Es importante destacar que Sergio Peña y Jairo Concha fueron los últimos en portar el pesado número y la presión los consumió. Ambos volantes creativos estuvieron lejos de Christian Cueva, Jefferson Farfán, 'Chorri' Palacios o el 'Nene' Cubillas.

¿A qué hora juega Perú vs Senegal?

Para territorio peruano, el cruce entre la Blanquirroja y la selección africana tendrá inicio desde las 11.00 a. m. Si te encuentras en otro país, esta es la guía de horarios para que puedas estar al tanto de este cotejo.

Costa Rica, México: 10.00 a. m.

Colombia, Ecuador, Perú: 11.00 a. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 12.00 p. m.

Bolivia, Venezuela: 12.00 p. m.

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay, Surinam: 1.00 p. m.

España: 5.00 p. m.

Historial de Perú vs Senegal

El único antecedente entre Perú y Senegal corresponde a un amistoso disputado en el Estadio Nacional de Lima en junio del 2011. Aquella vez, la Blanquirroja se impuso 1-0 con gol de Paolo Guerrero.

¿A qué jugadores convocó Mano Menezes?

Tras la baja de Renzo Garcés por lesión, así quedó la nómina de 24 jugadores convocados por Mano Menezes. El DT no llamó a ningún futbolista en reemplazo del 'Pastor'.