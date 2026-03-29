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Israel impide al jefe de la Iglesia Católica de Jerusalén celebrar la misa de Domingo de Ramos en el Santo Sepulcro

Por primera vez en siglos, la policía israelí interrumpió una de las celebraciones religiosas más importantes para el cristianismo, lo que viola la libertad de culto.

Este hecho calificado como inédito por el Patriarcado Latino de Jerusalén, ha generado preocupación entre los fieles.
Este hecho calificado como inédito por el Patriarcado Latino de Jerusalén, ha generado preocupación entre los fieles. | Foto: LPJ

La Policía israelí impidió este fin de semana el ingreso del cardenal Pierbattista Pizzaballa a la Basílica del Santo Sepulcro, evitando así la celebración de la misa del Domingo de Ramos en uno de los templos más sagrados del cristianismo. Junto a él, también fue detenido el reverendo Francesco Ielpo, custodio de Tierra Santa.

Según denunció el Patriarcado Latino de Jerusalén, ambos religiosos se dirigían de manera privada al templo, sin procesión ni acto ceremonial, cuando fueron interceptados por agentes policiales y obligados a retirarse. El hecho ha sido calificado como inédito en siglos de tradición cristiana en la ciudad.

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“Por primera vez en siglos, se impidió a los líderes de la Iglesia celebrar la misa del Domingo de Ramos en la Iglesia del Santo Sepulcro”, señaló el Patriarcado en un comunicado, en el que expresó su profunda preocupación por lo ocurrido en medio de las celebraciones de Semana Santa.

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Violación a la libertad de culto

El Patriarcado Latino de Jerusalén calificó el incidente como un “grave precedente” que vulnera la libertad de culto y desconoce la relevancia espiritual de Jerusalén para millones de fieles en todo el mundo.

En su pronunciamiento, la institución subrayó que, desde el inicio del conflicto en Gaza, las autoridades eclesiásticas han cumplido estrictamente con las restricciones impuestas, incluyendo la cancelación de reuniones públicas y la retransmisión virtual de celebraciones religiosas.

Asimismo, consideró que impedir el acceso al cardenal y al custodio —máximas autoridades católicas en los Santos Lugares— constituye una medida “irrazonable y desproporcionada”, además de una desviación de los principios básicos de respeto al denominado “Status Quo” que regula los espacios religiosos en Jerusalén.

El Patriarcado también expresó su pesar a los fieles cristianos de Tierra Santa y del resto del mundo por lo ocurrido en uno de los días más significativos del calendario litúrgico. Hasta el momento, las autoridades israelíes no han emitido comentarios oficiales sobre el incidente.

Netanyahu justifica el bloqueo

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, justificó la decisión de impedir el ingreso del cardenal Pierbattista Pizzaballa a la Basílica del Santo Sepulcro alegando razones de seguridad en medio del actual contexto de conflicto.

“Hoy, con una especial preocupación por su seguridad, la Policía de Jerusalén evitó al patriarca latino, cardenal Pizzaballa, celebrar misa esta mañana en la iglesia del Santo Sepulcro. De nuevo, no hubo mala intención alguna”, indicó su oficina en un comunicado difundido en la red social X.

A su vez, señaló que las autoridades trabajan en alternativas para garantizar las celebraciones religiosas en los próximos días.

Según el pronunciamiento oficial, las “fuerzas de seguridad israelíes están elaborando un plan para que los líderes eclesiásticos puedan celebrar sus oficios en el lugar sagrado durante los próximos días”.

Condena internacional

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, condenó el incidente y responsabilizó directamente a Israel por lo ocurrido. “Netanyahu ha impedido a los católicos celebrar el Domingo de Ramos en los Lugares Santos de Jerusalén. Sin explicación alguna. Sin razones ni motivos”, afirmó.

Asimismo, añadió que “desde el Gobierno de España condenamos este ataque injustificado a la libertad religiosa y exigimos a Israel que respete la diversidad de credos y el derecho internacional. Porque sin tolerancia es imposible convivir”.

En esa línea, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, expresó su respaldo a la Iglesia católica tras lo ocurrido en Jerusalén y criticó la actuación de las autoridades israelíes. “Expreso mi apoyo pleno al Patriarca Latino de Jerusalén y a los cristianos en la Tierra Santa, a quienes se les impide celebrar la Misa del Domingo de Ramos en la Iglesia del Santo Sepulcro”, señaló.

Además, añadió: “Condeno la decisión de la policía israelí, que se suma a una preocupante serie de violaciones del estatus de los lugares sagrados en Jerusalén”, y remarcó que “es necesario garantizar la libertad de culto en Jerusalén para todas las religiones”.

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