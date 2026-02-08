Nasry Asfura asegura inversiones privadas para Honduras tras reunión con Donald Trump

El presidente de Honduras, Nasry Juan Asfura, aseguró que Estados Unidos respaldará fuertes inversiones privadas luego de sostener un encuentro con Donald Trump en su residencia de Mar-a-Lago, en el estado de Florida. Además de abordar temas políticos, se establecieron conversaciones directas sobre inversión, comercio y migración.

A través de su cuenta en Truth Social, el mandatario republicano afirmó que "tuvo una reunión muy importante con su amigo", en referencia a Asfura. Es crucial precisar que, antes de las pasadas elecciones en el país centroamericano, Trump amenazó con cortar la ayuda si el ahora mandatario no resultaba vencedor.

Uno de los puntos clave tratados fue el estatus de protección temporal (TPS) que proteja a los migrantes de Honduras, revocado por el Departamento de Seguridad Nacional el año pasado, pero cuya orden fue posteriormente anulada por un juez federal.

"Estamos listos para crecer, atraer inversión y consolidarnos como el socio estratégico más confiable de Estados Unidos en la región, con estabilidad, seguridad y una visión clara de prosperidad", escribió el domingo Asfura en la red social X.

El pasado 12 de enero se reunió también con el secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, donde ambos anunciaron planes de un acuerdo de libre comercio.

Dependencia considerable

Según el portal Agro Empresario, la reunión entre Trump y Asfura se da en un contexto de especial interés, ya que la economía de Honduras sigue dependiendo fuertemente del mercado estadounidense, tanto por el destino de sus exportaciones como por el peso de las remesas enviadas por los ciudadanos que residen en el exterior.

Asfura destacó previamente que el respaldo de Washington podría traducirse en un mayor flujo de capitales privados, un factor considerado esencial para dinamizar la actividad económica y generar empleo.

Desde el entorno del presidente hondureño, señalaron que coincidieron en que la reunión del sábado se desarrolló en un ambiente de entendimiento y receptividad hacia la agenda presentada, con los intereses estratégicos y las prioridades de Estados Unidos sobre la mesa.

Fortalecimiento de la cooperación militar

El jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de Honduras, Héctor Benjamín Valerio Ardón, hará un viaje oficial a Washington D. C. para participar en una reunión multinacional de mandos militares latinoamericanos en el Pentágono.

Uno de los principales objetivos es diseñar estrategias frente a amenazas comunes en la región, un escenario que cobra relevancia en un momento de reconfiguración política interna tras la llegada de Nasry 'Tito' Asfura al poder.

Valerio Ardón detalló que se contemplarán el intercambio de inteligencia y la capacitación conjunta, así como el acceso potencial a tecnología avanzada, aspectos considerados fundamentales para mantener la eficacia operativa ante amenazas en evolución.