Este país de América Latina encabeza el ranking regional como el destino más económico para los visitantes en 2026. | Composición LR/AFP/Freepik

América Latina y el Caribe presentan una marcada disparidad en el desembolso económico de los visitantes, de acuerdo con reportes de Bloomberg Línea y otros medios del sector. Mientras diversas naciones conservan un perfil de consumo reducido, otros destinos logran captar viajeros con un alto poder adquisitivo. Este fenómeno influye de forma directa en la derrama económica regional y define la competitividad de la industria.

Perú y Costa Rica lideran el top 3 de los países donde los turistas invierten mayores sumas de dinero durante su permanencia. Ambos superan a mercados tradicionales como Cuba o Argentina, lo que establece una clara distinción entre los denominados destinos "de lujo" y las opciones más accesibles. Esta brecha es hoy un eje fundamental para las estrategias de agencias de viaje y organismos turísticos internacionales.

¿Cuál es el país de América Latina más barato para los turistas en 2026?

Honduras encabeza el ranking regional como el destino más económico para los visitantes en 2026. Un informe reciente, que calcula el gasto promedio mediante la división de los ingresos totales por turismo entre las llegadas internacionales, arroja una cifra de apenas US$329 por persona. Este monto sitúa al país centroamericano por debajo de otras naciones que los viajeros suelen considerar baratas.

El desembolso promedio resulta menor frente a los registros de países como Cuba (US$351) y Argentina (US$457). Estos datos evidencian patrones de consumo moderados, estancias prolongadas o una oferta de servicios de bajo costo. La competitividad en los precios de alojamiento, alimentación y actividades recreativas define la tendencia actual en estos mercados.

Los especialistas en el sector indican que esta posición competitiva atrae a mochileros y turistas con presupuestos limitados que buscan experiencias culturales y naturales. No obstante, el liderazgo hondureño en ahorro también supone desafíos importantes para su industria. El país requiere mayores inversiones en infraestructura y servicios si desea alcanzar los niveles de ingresos que presentan los destinos con mayor gasto por visitante.

¿Cuál es el país más caro para los turistas y cómo le fue a Perú?

Panamá se consolida como el destino más costoso de la región para los viajeros, con un desembolso promedio de US$2.162 por persona. Le sigue de cerca Costa Rica, donde los visitantes gastan aproximadamente US$2.067. Ambos países basan su éxito en una estrategia de alto valor agregado que prioriza el ecoturismo de lujo, la conectividad global y los servicios de categoría premium.

Este modelo de negocio permite que dichas naciones capten un perfil de turista con mayor poder adquisitivo, interesado en el alojamiento de alta gama y la gastronomía especializada. A diferencia de los destinos que buscan un volumen masivo de gente, este enfoque en actividades exclusivas maximiza los ingresos por cada individuo que ingresa al territorio.

Por su parte, Perú logra una posición destacada al ubicarse en el tercer lugar regional con un gasto medio de US$1.443 por turista. Esta cifra supera los registros de Ecuador y Colombia, lo que ratifica la solidez de la oferta peruana. La nación destaca por su capacidad para atraer presupuestos medios y altos mediante una mezcla competitiva de propuestas culturales, gastronómicas y naturales.

Ranking completo de países de América Latina de menor a mayor gasto para turistas

Según el ranking basado en gasto promedio por turista (US$), los países de América Latina y el Caribe se ordenan de la siguiente manera:

Honduras – US$329

– US$329 Cuba – US$351

– US$351 Nicaragua – US$426

– US$426 Argentina – US$457

– US$457 Uruguay – US$530

– US$530 Chile – US$611

– US$611 Guatemala – US$667

– US$667 México – US$672

– US$672 Bolivia – US$748

– US$748 El Salvador – US$897

– US$897 Jamaica – US$1.000

– US$1.000 República Dominicana – US$1.001

– US$1.001 Brasil – US$1.083

– US$1.083 Colombia – US$1.299

– US$1.299 Ecuador – US$1.417

– US$1.417 Belice – US$1.440

– US$1.440 Perú – US$1.443

– US$1.443 Costa Rica – US$2.067

– US$2.067 Panamá – US$2.162