Autoridad Electoral de Honduras rechaza conteo de votos y mantiene triunfo de Asfura tras polémicas elecciones

Nasry Asfura fue el ganador de las elecciones en Honduras con un 40,27% de votos a favor. Foto: AFP

El Consejo Nacional Electoral (CNE) declaró ilegales los recursos impulsados por el oficialismo para reabrir el conteo de votos de las elecciones presidenciales del 30 de noviembre y reiteró que Nasry Asfura, del Partido Nacional, es el ganador de los comicios.

La decisión se produce a menos de dos semanas de la toma de posesión del mandatario electo y en medio de un escenario de fuerte tensión política, cuestionamientos internos y pronunciamientos desde el exterior.

Rechazan conteo de votos tras elecciones en Honduras

La presidenta Xiomara Castro promulgó un decreto aprobado por el bloque oficialista en el Congreso, que ordena completar el escrutinio electoral. La norma fue impulsada después de que Asfura fuera proclamado ganador con el 97,8 % de las actas contabilizadas.

Para la presidenta del CNE, Ana Paola Hall, ese decreto no tiene validez legal. Sostuvo que se trata de “directrices inconstitucionales e ilegales” con las que se intenta usurpar las competencias del órgano electoral y subrayó que sus resoluciones no son vinculantes.

Denuncias tras polémicas elecciones en Honduras

El proceso electoral estuvo marcado por fallas en los sistemas informáticos y por denuncias de fraude presentadas tanto por el candidato derechista Salvador Nasralla —quien perdió por menos de un punto porcentual— como por la aspirante oficialista Rixi Moncada.

Ante ese escenario, el CNE decidió proclamar a Asfura sin haber concluido el conteo total. Hall explicó que existieron “razones de fuerza mayor” vinculadas a supuestos actos de sabotaje y aseguró que el organismo actuó para preservar la estabilidad democrática.

Desde el Ejecutivo, el ministro de Defensa, Roosvelt Hernández, insistió en que deben contabilizarse los votos restantes para respetar la voluntad popular. La postura contrasta con la de las Fuerzas Armadas.

El jefe del Estado Mayor Conjunto, Héctor Valerio, afirmó que la institución mantiene su respaldo a la declaratoria oficial del CNE, una posición clave en un país donde los militares conservan fuerte influencia política.

Reunión entre Asfura y Marco Rubio

El Departamento de Estado de Estados Unidos rechazó el decreto promovido por el oficialismo, mientras que su titular, Marco Rubio, se reunió en Washington con Nasry Asfura, en un gesto que refuerza el reconocimiento de su triunfo.

Castro sostiene que el proceso está “viciado de nulidad” por una supuesta injerencia externa. Ha denunciado presiones desde Washington y cuestionó que, antes de las elecciones, Donald Trump indultara al expresidente Juan Orlando Hernández, aliado político de Asfura, quien cumplía una condena por narcotráfico en Estados Unidos.