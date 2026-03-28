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Este país de Sudamérica consolida su poder militar en la región al incorporar su primer avión de combate supersónico

El F-39E Gripen es un caza de última generación equipado con tecnologías avanzadas para el combate moderno.

El gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva aseveró que la producción del avión de combate supersónico F-39E Gripen es "inédita en América Latina".
El gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva aseveró que la producción del avión de combate supersónico F-39E Gripen es "inédita en América Latina". | Composición LR

Un país marcó un hito en la industria militar de Sudamérica al presentar el primer avión de combate supersónico F-39E Gripen ensamblado en la región. Además de representar un avance tecnológico, la fabricación supone un cambio estructural en la política de defensa. Este enfoque busca consolidar la autonomía industrial y reforzar el poder aéreo.

En consecuencia, la nación pretende reemplazar antiguos cazas para fortalecerse militarmente en un contexto geopolítico marcado actualmente por la guerra desatada en Medio Oriente. Ahora se ubica dentro de un grupo reducido de territorios sudamericanos capaces de desarrollar aeronaves de defensa de última generación.

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¿Cuál es el país de Sudamérica que construyó su primer avión supersónico F-39E Gripen?

Brasil ya exhibió el primer avión de combate supersónico F-39E Gripen ensamblado en Sudamérica. Según el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva, la producción de esta aeronave es "inédita en América Latina". Asimismo, el Ministerio de Defensa sostuvo que la iniciativa permitirá consolidar el poder de disuasión para garantizar la "soberanía nacional y la seguridad regional".

La agencia de noticias AFP indicó que la administración de Lula da Silva encargó al grupo sueco Saab la producción de 36 aviones F-39E Gripen, de los cuales solo 15 serán fabricados en las instalaciones de Embraer, en Gavião Peixoto.

Sin embargo, la adjudicación del contrato en 2014 fue investigada en Brasil por presuntas irregularidades en perjuicio del Dassault Rafale, un caza polivalente de 4.ª generación diseñado y construido en Francia por Dassault Aviation.

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¿Cómo es el avión de combate supersónico F-39E Gripen?

El F-39E Gripen es un caza de última generación equipado con tecnologías avanzadas para el combate moderno. Este avión incorpora un radar AESA y sistemas de guerra electrónica. Estas características permiten detectar y neutralizar amenazas a más de 150 kilómetros.

La aeronave mide 15,9 metros de longitud, tiene una envergadura de 8,6 metros y un peso máximo de despegue de 16.500 kilogramos. Está equipada con un motor que genera un empuje máximo de 98 kN.

También presenta una vida útil estimada de 50 años y puede emplear armamento como el Mauser BK-27, misiles AIM-9 Sidewinder, AGM-65 Maverick y RB-15. También incorpora radar PS-05/A y motor Volvo RM12.

En ese sentido, la empresa sueca Saab indicó que el F-39E Gripen puede alcanzar una velocidad máxima de 2.100 kilómetros por hora, con un alcance de combate de 1.500 kilómetros y un techo de servicio de 16.000 metros.

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