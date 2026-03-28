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Brasil reafirma su respaldo a Bachelet en su postulación como Secretaria General de la ONU

El presidente Lula da Silva se suma a México y afirma que la candidata chilena "posee las mejores credenciales para el puesto".

El gobierno de Lula da Silva ya había ratificado su compromiso con la candidatura de Bachelet para la ONU desde hace cuatro días.
El gobierno de Lula da Silva ya había ratificado su compromiso con la candidatura de Bachelet para la ONU desde hace cuatro días. | Composición LR/AFP

El gobierno de Brasil confirmó su compromiso con la candidatura de Michelle Bachelet para liderar como Secretaria General de la ONU, a pesar del rechazo frontal del actual mandatario chileno, José Antonio Kast. A través de X, Luiz Inácio Lula da Silva destacó que la exjefa de Estado "está altamente cualificada y posee las mejores credenciales para el puesto (…) habiendo sido presidenta de su país en dos ocasiones, alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y directora de ONU Mujeres".

El progresista brasileño subrayó que la candidata chilena puede ser la primera mujer latinoamericana en dirigir la ONU, promoviendo “la paz, el multilateralismo y situando el desarrollo sostenible en el centro de la agenda internacional”. De esa forma, Brasilia rompió su silencio y se sumó a México, que el pasado miércoles 25 de marzo, mediante Claudia Sheinbaum, también sumó su apoyo diplomático.

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Apoyo de otros funcionarios brasileños

El gobierno ya había ratificado su compromiso con la candidatura de Bachelet para la ONU desde hace cuatro días. Mediante un comunicado oficial, la Cancillería manifestó que la administración de Lula da Silva "apoya firmemente" la postulación de la exmandataria chilena ante la falta de soporte por parte de su propia nación. Fuentes gubernamentales indicaron a la prensa internacional que el país "seguirá adelante con el proyecto" conjunto con México, lo cual fortalece la dimensión regional de esta propuesta diplomática.

Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores, Mauro Vieira, resaltó la "calificación excepcional" de la aspirante durante una conferencia el 27 de marzo. Según expertos en política exterior, el espaldarazo de la mayor potencia latinoamericana resulta determinante en la carrera por el liderazgo del organismo internacional.

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Se debilita la figura de Bachelet

El Ministerio de Relaciones Exteriores afirmó que "la dispersión de candidaturas en América Latina y las diferencias con actores clave hacen inviable" su aspiración al puesto.

Ante el repliegue de la expresidenta chilena, figuras como Rebeca Grynspan y Rafael Grossi emergen con fuerza en la escena multilateral. La actual Secretaria General de la UNCTAD posee una trayectoria respetada en organismos internacionales, mientras que el director del OIEA capitaliza su experiencia en negociaciones globales complejas. Ambos perfiles aprovechan el vacío de liderazgo para captar la atención de las potencias influyentes y consolidar bases de apoyo externas.

El escenario hacia el alto cargo de la ONU refleja una fragmentación que beneficia especialmente al aspirante argentino, quien ya cuenta con el aval explícito de Buenos Aires y México. La falta de un consenso único en torno a Bachelet acelera la competencia entre estos líderes latinoamericanos de peso. El panorama actual sugiere que la diversidad de opciones ha sustituido a la unidad inicial, lo que intensifica la pugna por el control del organismo internacional.

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