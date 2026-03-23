Avión de la Fuerza Aérea de Colombia se estrella en Puerto de Leguízamo con 125 personas a bordo

Un avión C-130 Hércules de la Fuerza Aérea de Colombia se accidentó la mañana de este lunes 23 de marzo en el municipio de Puerto Leguízamo, departamento de Putumayo. La aeronave transportaba a 125 personas: 114 pasajeros y 11 tripulantes. De acuerdo con el general Carlos Fernando Silva Rueda, hay al menos 48 heridos.

Hasta la zona se desplegaron unidades de la Policía para evacuar a los afectados. Las autoridades continúan evaluando la magnitud del accidente mientras avanzan las labores de atención en el lugar.

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Petro exige modernizar Fuerzas Militares tras accidente de avión en Putumayo

Gustavo Petro reaccionó al accidente de un avión C-130 Hércules con un fuerte llamado a acelerar la modernización de las fuerzas militares. El mandatario lamentó el siniestro y expresó su preocupación por posibles víctimas, señalando que se trata de un hecho que “no debió haber sucedido”.

Petro afirmó que su gobierno ha priorizado la renovación del equipamiento militar, pero denunció que trabas burocráticas han impedido avances clave, como la aprobación de mecanismos de financiamiento. Advirtió que no dará más plazos y que los funcionarios, civiles o militares, que no respondan al reto serán retirados, al considerar que la falta de modernización pone en riesgo la vida de los uniformados.

En ese contexto, ordenó una reunión urgente con el Ministerio de Defensa y Planeación para destrabar la aprobación de recursos destinados a la compra de armamento, incluidos sistemas antidrones. El jefe de Estado fue enfático en que no tolerará demoras ni irregularidades, al asegurar que cualquier acto de corrupción en estos procesos equivale a atentar contra la vida de las tropas.