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Estas son las 6 ciudades de Sudamérica que figuran entre las mejores para visitar en 2026: una de ellas es de Perú

Las metrópolis de Brasil, Colombia y Argentina también aparecen en el ranking elaborado por la revista Time Out.

Lima, Medellín y Buenos Aires figuran entre las mejores ciudades de Sudamérica en 2026.
Lima, Medellín y Buenos Aires figuran entre las mejores ciudades de Sudamérica en 2026. | Composición LR

Cada año surgen nuevos listados que destacan a las mejores ciudades para vivir, trabajar y viajar. En 2026, la revista Time Out consultó a más de 24.000 residentes y expertos urbanos para determinar cuáles son las urbes más atractivas para visitar en todo el mundo.

Además de la calidad de vida, el reciente estudio evaluó factores como la cultura, la gastronomía, la comunidad y el entorno local. A partir de estos criterios, seis destinos de Sudamérica figuran entre los 50 mejores para explorar en los próximos nueve meses.

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¿Cuáles son las 6 ciudades de Sudamérica que figuran entre las mejores para visitar en 2026?

Según el ranking de la revista Time Out 2026, las ciudades más destacadas de Sudamérica son reconocidas por la calidez de los habitantes y el constante progreso en áreas fundamentales para el bienestar urbano. Estas son las 6 más sobresalientes de la región:

  • Río de Janeiro (Brasil, 12º lugar)
  • São Paulo (Brasil, 14º lugar)
  • Medellín (Colombia, 35º lugar)
  • Lima (Perú, 36º lugar)
  • Buenos Aires (Argentina, 43º lugar)
  • Bogotá (Colombia, 50º lugar)

El informe destaca que estas ciudades combinan una vida nocturna vibrante, una escena artística y cultural dinámica, y una fuerte sensación de comunidad. También se indicó que están atravesando transformaciones infraestructurales que potencian su atractivo como destinos turísticos.

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¿Por qué Lima se encuentra entre las mejores ciudades para visitar en 2026?

Lima sobresale por tener una de las mejores gastronomías del mundo. Según la revista Time Out, la capital del Perú es un verdadero centro culinario que fusiona recetas históricas y productos autóctonos, como la quinua y las papas.

Además, señala que la mencionada metrópoli alberga alrededor de 400 huacas, antiguos templos que rivalizan en importancia cultural con las pirámides de Egipto.

En el plano turístico, resalta el Puente de los Suspiros. Este ícono, situado en Barranco, está en proceso de restauración histórica para reforzar la infraestructura y garantizar la seguridad del tránsito peatonal.

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¿Cuáles son las 10 ciudades más recomendadas para visitar en 2026?

  • Melbourne (Australia)
  • Shanghái (China)
  • Edimburgo (Escocia)
  • Londres (Reino Unido)
  • Ciudad de Nueva York (Estados Unidos)
  • Ciudad del Cabo (Sudáfrica)
  • Ciudad de México (México)
  • Bangkok (Tailandia)
  • Seúl (Corea del Sur)
  • Tokio (Japón)
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