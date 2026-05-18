ONPE destinará más de S/10 millones de franja electoral a Fuerza Popular y Juntos por el Perú para la segunda vuelta

El financiamiento de la ONPE se hizo oficial el pasado 17 de mayo. Foto: Composición/LR

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La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) aprobó la asignación de S/10.433.409 para la franja electoral de las candidaturas de Keiko Fujimori (Fuerza Popular) y Roberto Sánchez (Juntos por el Perú), con miras a la segunda vuelta presidencial programada para el 7 de junio.

Del monto total, se destinarán S/44.000 para publicidad en redes sociales y S/10.345.409 para difusión en televisión y radio, por lo que cada organización política contará con S/5.216.704,50 para su campaña electoral. "En atención a ello, y a fin de garantizar la igualdad de condiciones, la distribución de la adjudicación económica a favor de las organizaciones políticas Fuerza Popular y Juntos por el Perú se lleva a cabo de manera igualitaria, asignándose el cincuenta por ciento (50 %) a cada una de ellas", se lee en la norma.

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Monto destinado para la franja electoral de los partidos en la segunda vuelta presidencial.

Según la Resolución Jefatural N.º 000084-2026-JN/ONPE, los partidos podrán hacer uso de estos recursos durante siete días, desde el viernes 29 de mayo hasta el jueves 4 de junio. Además, la ONPE precisó que el monto destinado para la publicidad en redes sociales se calculó sobre la base del gasto promedio reportado por las organizaciones en los últimos cuatro años.

El ente electoral hizo oficial el anuncio de la franja electoral el último domingo 17 de mayo, día en que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) proclamó los resultados de la primera vuelta y a los candidatos que pasan a la segunda vuelta.

Ahora bien, lo que sigue es elaborar y aprobar el plan de medios y, recién a partir de dicha aprobación, la Gerencia de Administración de la ONPE podrá iniciar las acciones destinadas a contratar espacios en medios de comunicación y plataformas digitales para la transmisión de la franja electoral.

La resolución contó con el visto bueno de la Secretaria General, la Gerencia General, así como de las Gerencias de Supervisión de Fondos Partidarios, Planeamiento y Presupuesto y Asesoría Jurídica del ente electoral.

La decisión que cuenta con la firma del jefe interino de la ONPE, Bernardo Pachas, también resolvió notificar la resolución a los partidos políticos, al JNE y al Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec).