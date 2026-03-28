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Irán asegura haber atacado un buque de apoyo militar estadounidense en Omán con misiles de la Guardia Revolucionaria

El gigante naviero danés Maersk evacuó de inmediato sus operaciones tras el ataque, que dejó a un trabajador herido y daños en una grúa, suspendiendo actividades por 48 horas.

Zolfagari también recordó que un avión cisterna de Washington fue alcanzado por misiles de Teherán. Foto: AFP.
Zolfagari también recordó que un avión cisterna de Washington fue alcanzado por misiles de Teherán. Foto: AFP.

Desde la Guardia Revolucionaria dieron a conocer el ataque contra un buque de apoyo militar estadounidense en Omán. El portavoz del Cuartel General de Jatam al Anbiya, Ebrahim Zolfagari, describió los hechos y explicó que el objetivo se encuentra a “una distancia considerable” del puerto de Salalah. “La soberanía nacional del país hermano y amigo es respetada por la República Islámica”, citó la agencia de noticias Tasmin.

Ante las acciones, el gigante naviero danés Maersk, cuya filial APM Terminals gestiona el muelle, realizó una evacuación “de inmediato” e informó que “las operaciones en las instalaciones se suspendieron temporalmente”, decisión que podría mantener 48 horas. Además, notificó que en el hecho, un trabajador terminó herido y se dañó una grúa.

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Zolfagari también recordó que un avión cisterna de Washington fue alcanzado por misiles de Teherán en la jornada anterior. La escalada se dio en la base aérea americana Al Jarf, en Arabia Saudí. Por su parte, The Wall Street Journal reveló que al menos 12 militares resultaron heridos durante el bombardeo.

PUEDES VER: Irán acusa a EE.UU. e Israel de intento de genocidio ante la ONU y amenaza con "graves consecuencias" a buques que cruzan Ormuz

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Una advertencia para el presidente de Estados Unidos

El portavoz se dirigió de manera directa a Donald Trump y puntualizó que “la región se convertirá en un cementerio para los soldados” que provengan de EE. UU., añadiendo que “durante horas, las ambulancias han estado ocupadas transportando a comandantes y soldados” del país americano.

Con respecto a las escaladas, el representante aseguró que realizó el envío de misiles y drones a dos supuestos emplazamientos con 400 personas en uno y más de 100 en otro, ambos en Dubái.

En más de un frente

Desde Jerusalén, AFP reportó dos explosiones después de que el ejército israelí confirmara haber detectado misiles lanzados desde Irán y haber realizado una serie de ataques contra Teherán. En la misma línea, la agencia confirmó la muerte de tres periodistas libanesas, acción que fue catalogada por el presidente Joseph Aoun como un “crimen flagrante”.

"Fatima Ftuni, de la cadena Al Mayadeen, y Ali Shoaib, corresponsal de Al Manar, murieron en un ataque contra su coche, en la región de Jezzine", precisó la fuente militar citada. En el ataque también murió un hermano de Ftumi, que se desempeñaba como camarógrafo, agregó.

Además, el ministro libanés de Salud, Rakan Nassereddine, afirmó que 46 rescatistas y cinco trabajadores de salud han muerto en ataques israelíes desde el inicio de la guerra entre Israel y el grupo proiraní Hezbolá, hace casi un mes.

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