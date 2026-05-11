Polémica, protestas y renuncias en la Bienal de Venecia 2026

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En el imaginario cultural, la Bienal de Venecia es el evento de arte internacional más importante del mundo. Además, es el más longevo (se fundó en 1895; es decir, tiene 131 años). Participar en esta bienal es prácticamente la consagración o, en todo caso, la firma de una referencialidad para los artistas que forman parte de sus ediciones. Uno de los aspectos que siempre la ha identificado, aparte de la calidad de las propuestas de sus participantes, es que también es un reflejo de su tiempo. No es un evento cultural ajeno a lo que acontece en el mundo.

La Bienal de Venecia 2026, la edición 61, se inauguró oficialmente el último sábado 9 de mayo y se prolongará hasta el 22 de noviembre. Pero la presente edición exhibe aspectos que la convierten, desde el inicio, en la más polémica de su historia, en todo sentido.

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Cada edición está regida por un criterio curatorial; bajo ese formato, se designa a la persona que marcará la pauta de los trabajos que se expondrán. Esta tarea estuvo a cargo de la camerunesa-suiza Koyo Kouoh con su proyecto In Minor Keys / Las claves menores como exposición central. Sin embargo, Koyo Kouoh falleció el 10 de mayo del 2025, a los 57 años, a causa de un cáncer recién diagnosticado. Kouoh se encontraba en la cúspide de su carrera (había hecho historia al ser la primera mujer africana en ser curadora de la Bienal de Venecia) y había dejado avanzados los lineamientos de lo que sería la edición del 2026, que iban a resaltar lo sensorial, la conexión con la naturaleza y la reflexión. Ergo: el arte como escape para la conexión personal. La Bienal de Venecia 2026 cuenta con 111 artistas de 99 países. Europa es el continente con más pabellones: 45. Perú participa con uno.

"In Minor Keys / Las claves menores". Foto: AFP.

Las polémicas

A medida que se acercaba la fecha inaugural, crecían rumores incómodos por la presencia de Rusia (que regresaba desde el 2022) e Israel (en 2024, su pabellón estuvo cerrado) en la actual edición. Esto trajo consecuencias inmediatas. El jurado que otorgaría el León de Oro a la mejor propuesta, por ejemplo, renunció, y el motivo no es otro: tanto Rusia como Israel están propiciando guerras y miles de muertes, de acuerdo con su narrativa argumental. A ello se suma que 27 pabellones decidieron cerrar en la preinauguración por este motivo.

Bajo este marco, tanto en los días previos como en los posteriores a la inauguración oficial, se llevaron a cabo intensas jornadas de protestas que han hecho del actual evento el más polémico de su trayectoria. Por ejemplo, los movimientos feministas FEMEN y Pussy Riot fueron los más enérgicos en manifestar su rechazo por la presencia rusa. De acuerdo con los reportes recibidos, las protestas trajeron consigo una fuerte represión de las autoridades.

Estos sucesos, a nuestro entender, no han restado importancia a la bienal; incluso podríamos precisar que la han potenciado. La Bienal de Venecia se ha convertido asimismo en un reflejo de la tensión mundial que estamos atravesando. Pero en medio de tanta controversia, se han destacado varias propuestas, como El oído es el ojo del alma del Vaticano, inspirada en las viriditas de la santa Hildegarda de Bingen e inaugurada por la mágica creadora estadounidense Patti Smith.

FEMEN y Pussy Riot. Foto: AFP.

Sara Flores

Perú tiene su pabellón y está representado por la artista Sara Flores y su proyecto Sara Flores. De otros mundos, el cual sintoniza con los criterios dejados por Kouoh. Su propuesta fue elegida tras un concurso curatorial organizado por el Patronato Cultural del Perú (Pacupe). En realidad, la designación de la artista shipibo-konibo no sorprendió; la resonancia actual del ancestral arte kené le debe mucho. Sara Flores. De otros mundos, como exposición, suscita atención y elogios en medios como The New York Times, que la destacó como una de las más sólidas de la Bienal de Venecia 2026.

La consolidación de Sara Flores es parte de un largo proceso. Lo suyo no ha sido un camino fácil. Pero tampoco podemos dejar de consignar las controversias que se tejen alrededor de su poética, como la que se vio el año pasado tras conocerse que sería la representante de Perú en la Bienal de Venecia 2026.

"Sara Flores. De otros mundos". Foto: Difusión.

En ese escenario, hubo serios cuestionamientos al curador Matteo Norzi, del Shipibo Conibo Center de Nueva York. Norzi, cabe indicar, fue entrevistado por La República a propósito de la exposición Sara Flores. Non Nete en el MALI. En algún momento, Norzi va a tener que aclarar, por salud existencial, lo que dijo de él la artista Chonon Bensho, quien lo acusó de maltrato (esta controversia fue pública y se puede ver en Artishock, así como lo que Bensho indicó de Norzi en su cuenta de Facebook). Esa polémica sobre Sara Flores en Venecia tuvo de todo: indignación, reivindicación, pedidos de justicia, llantos tercerizados, silencios estratégicos e indignaciones selectivas. Como bien ha indicado el reconocido pintor Rember Yahuarcani, quien dijo lo siguiente en sus redes sociales. Textualmente: “Hay muchos resentidos criticando el pabellón peruano en la Bienal de Venecia 2026… Otros tantos trepándose al barco del arte indígena y a la obra de Sara Flores, adaptando veloz y convenientemente sus discursos al pensamiento indígena, cuando hace unos meses atrás (al salir seleccionada como representante de Perú), fueron los más tozudos críticos”.

La Bienal de Venecia tiene para buen rato. Hay de todo.