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Colombia y Ecuador acuerdan "una comisión técnica binacional" para investigar la bomba encontrada en la frontera

El gobierno de Gustavo Petro anunció que la investigación continuará "para establecer cómo y por qué llegó ese artefacto explosivo" a la región limítrofe.

El hallazgo del explosivo se da en un contexto de creciente deterioro de las relaciones bilaterales entre Colombia y Ecuador.
El hallazgo del explosivo se da en un contexto de creciente deterioro de las relaciones bilaterales entre Colombia y Ecuador. | Composición LR

El Ministerio de Defensa de Ecuador informó que los gobiernos sudamericanos de Daniel Noboa y Gustavo Petro acordaron formar una "comisión técnica binacional" para investigar la bomba encontrada en una zona selvática del departamento colombiano de Putumayo, a unos 200 metros de la frontera.

La iniciativa se formalizó luego de que Petro aseveró que Quito estaba atacando a Bogotá y que el artefacto explosivo provenía del Ejército ecuatoriano. Sin embargo, Noboa tildó de "falsas" dichas afirmaciones. "Estamos actuando en nuestro territorio", indicó.

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Crisis fronteriza

En un intento por apaciguar la crisis diplomática, los ministros de Defensa de Colombia, Pedro Sánchez, y de Ecuador, Gian Carlo Loffredo, realizaron una videoconferencia que duró cerca de 90 minutos.

"La reunión fue productiva, respetuosa y franca. Quito reiteró que no existió intención alguna de afectar el territorio colombiano", explicó Sánchez en la red social X (antes Twitter), aunque indicó que la investigación continuará "para establecer cómo y por qué llegó ese artefacto explosivo" a la zona fronteriza.

Mencionó que existen dos hipótesis sobre la aparición de la bomba. Una sugiere que "haya rebotado y llegado de forma no intencional", y la otra, que "fue posiblemente movilizada por terceros".

Por su parte, el gobierno de Noboa sostuvo en un comunicado que el análisis compartido con Bogotá demostró que la "operación militar de las Fuerzas Armadas de Ecuador se llevó a cabo legítimamente en el marco del conflicto armado no internacional y sobre suelo ecuatoriano".

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Guerra comercial en Sudamérica

El hallazgo del explosivo se da en un contexto de creciente deterioro de las relaciones bilaterales entre ambas naciones sudamericanas.

El 26 de febrero de 2026, el Ministerio de Producción, Comercio Exterior e Inversiones de Ecuador anunció que elevará los aranceles del 30% al 50% a las importaciones provenientes de Colombia.

El gobierno de Noboa justificó el aumento al señalar que Bogotá no adopta "medidas concretas y efectivas" para combatir el crimen organizado en la zona limítrofe.

Quito también subió al 900% la tarifa de transporte de crudo a la Empresa Colombiana de Petróleo por el uso del Sistema del Oleoducto Transecuatoriano. Como resultado, el costo por barril aumentó de 3 a 30 dólares.

En respuesta, el presidente Petro autorizó la imposición de un gravamen del 30% a la venta de bienes ecuatorianos y suspendió las exportaciones de electricidad hacia la nación vecina. Desde el Ministerio de Minas y Energía de Colombia se indicó que Medellín provee entre el 8% y el 10% de la energía de Ecuador.

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