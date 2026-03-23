La más reciente encuesta de Criteria reveló que la aprobación del presidente José Antonio Kast llegó al 50% en sus primeros días de gobierno y marca un alza de cuatro puntos respecto a la medición anterior. Sin embargo, el estudio también muestra un incremento en la desaprobación, que subió siete puntos hasta el 37%.

El sondeo, aplicado entre el 18 y el 20 de marzo a través de un panel online de 804 casos, constituye una de las primeras evaluaciones ciudadanas tras la llegada del mandatario al poder el pasado 11 de marzo.

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De acuerdo con los resultados, el aumento simultáneo en respaldo y rechazo se explica por la disminución del grupo sin opinión, que cayó de 24% a 13% en solo una semana.

División frente a las primeras medidas del gobierno

La encuesta también midió la reacción a algunas de las principales propuestas impulsadas por la nueva administración, evidenciando opiniones divididas.

En el ámbito educativo, un 53% rechaza limitar la gratuidad universitaria a menores de 30 años, mientras que solo un 26% respalda esta iniciativa. No obstante, existe mayor apoyo a focalizar el beneficio: un 55% está de acuerdo con no extenderlo a familias de mayores ingresos.

Respecto al Crédito con Aval del Estado (CAE), un 47% apoya exigir el pago a profesionales que mantienen deudas, frente a un 28% que se opone.

En cuanto a medidas vinculadas al estallido social de 2019, un 45% rechaza la posibilidad de indultar a carabineros o militares condenados, mientras que un 32% se muestra a favor.

Crisis en seguridad y economía

Uno de los puntos más relevantes del estudio es la percepción ciudadana sobre la situación del país. En materia de seguridad, un 68% considera que Chile vive una situación de emergencia, lo que refleja una preocupación extendida en la población.

En el plano económico, un 53% cree que el país atraviesa una crisis económica, mientras que un 56% califica el estado de las finanzas públicas como “algo o muy grave”. Pese a este escenario, el 49% de los encuestados considera correcto el camino adoptado por el gobierno para enfrentar estas problemáticas, mientras que un 31% lo evalúa de forma negativa.

Ajustes fiscales generan resistencia en la población

El estudio también muestra límites en el respaldo ciudadano a medidas económicas más estrictas. Un 53% se manifiesta en contra de reducir el gasto del Estado si esto implica afectar beneficios sociales, mientras que solo un 20% apoya este tipo de ajustes.

Estos resultados evidencian que, aunque existe preocupación por la situación económica, la ciudadanía mantiene cautela frente a políticas que puedan impactar directamente en las ayudas sociales.