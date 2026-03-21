El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, realizó su descargo en su discurso para el Foro de Alto Nivel Celac‑África. | Composición LR/AFP

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, realizó su descargo en su discurso para el Foro de Alto Nivel Celac‑África. | Composición LR/AFP

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, condenó este sábado en Bogotá las acciones del gobierno de su homólogo Donald Trump en Caracas y La Habana, y las calificó de “no democráticas” durante su discurso en el Foro de Alto Nivel Celac‑África. “Miren lo que hacen con Cuba en este momento, miren lo que hicieron con Venezuela”, dijo. El mandatario cuestionó que terceros países se consideren “dueños” de otras naciones, al referirse a la intervención estadounidense en estos territorios.

El líder brasileño también expresó su crítica hacia la ONU, lamentando “la falta total y absoluta de funcionamiento” para abordar los conflictos internacionales más urgentes. “¿En qué artículo de la carta de las Naciones Unidas se dice que un presidente de un país puede invadir a otro?, ni siquiera en la Biblia" (…) No somos colonizados, conquistamos nuestra soberanía con independencia, no podemos permitir que alguien pueda entrar en los asuntos y en la integridad territorial de nuestros países”, añadió el mandatario de 80 años.

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La incapacidad de la ONU, según Lula

El presidente sudamericano denunció la ineficacia de las Naciones Unidas y criticó al Consejo de Seguridad por su incapacidad ante las crisis actuales, pues la estructura internacional fracasó en la búsqueda de soluciones para los conflictos en Gaza, Irak, Libia, Ucrania e Irán, lo cual evidencia una preocupante falta de voluntad política global.

El líder brasileño manifestó una profunda indignación frente a la tendencia de resolver cada disputa mediante el uso de la fuerza bélica y advirtió que el mundo atraviesa el periodo de mayor inestabilidad desde la Segunda Guerra Mundial. "Los que tienen más armas, más navíos, más aviones, más dinero se piensan que son los dueños del mundo. Hay que decirles que eso no es normal", sentenció.

Finalmente, el mandatario destacó la enorme brecha entre la inversión militar de 2,7 billones de dólares y el desamparo social. Resulta inaceptable que "mientras hay 630 millones de personas con hambre mundial", especialmente mujeres y niños, el gasto en armamento sea la prioridad de las potencias.

La importancia de la alianza entre América Latina y África

Lula convocó este sábado a los países a consolidar un frente común ante el foro en Bogotá. Durante su intervención, el mandatario resaltó la urgencia de fortalecer los lazos birregionales para revertir siglos de subordinación internacional y estructuras históricas de desigualdad. "Enfrentar unidos la herencia colonial es el mejor tributo que podemos rendirle a nuestra historia compartida", dijo.

La relevancia de este bloque transatlántico radica en que ambos continentes concentran casi la mitad de los Estados del mundo y una cuarta parte de la población global. No obstante, el presidente denunció que estas regiones todavía sufren penalizaciones dentro de un orden asimétrico "establecido mientras el colonialismo y el apartheid prevalecían en muchas partes del mundo". Por ello, el evento funciona como un espacio estratégico para fomentar la cooperación sur‑sur, el comercio y el desarrollo sostenible, factores clave para superar las brechas sociales y económicas que aún persisten en el sistema actual.

En el marco del Día Internacional para la Eliminación de la Discriminación Racial, el jefe de Estado reconoció los desafíos internos de su nación tras implementar políticas como las leyes de cuotas. Pese a tales avances, admitió que "Brasil todavía está lejos de saldar su deuda con África por 350 años de esclavitud". Esta declaración coincidió con la propuesta del canciller de Ghana, Samuel Okudzeto Ablakwa, quien solicitó respaldo para una resolución que declare este sistema de explotación como un crimen contra la humanidad.