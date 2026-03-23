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Dos muertos y heridos tras chocar un avión de Air Canadá contra un camión de bomberos en aeropuerto en Nueva York

Según informaron medios estadounidenses, el piloto y el copiloto del avión de Air Canadá murieron en el accidente. La aeronave transportaba a 72 pasajeros y cuatro miembros de cabina.

Accidente dejó decenas de personas heridas entre pasajeros, tripulación y personal de emergencia. Foto: Reuters
Accidente dejó decenas de personas heridas entre pasajeros, tripulación y personal de emergencia. Foto: Reuters

Un avión de Air Canada Express colisionó con un camión de bomberos la noche del domingo 22 de marzo durante su aterrizaje en el aeropuerto La Guardia de Nueva York, generando una emergencia de gran magnitud en una de las terminales más transitadas de Estados Unidos. La aeronave, un Bombardier CRJ-900 procedente de Montreal y operado por la filial Jazz Aviation, impactó contra el vehículo de rescate que se encontraba en la pista atendiendo otro incidente.

El choque dejó como saldo la muerte del piloto y el copiloto, además de decenas de personas heridas entre pasajeros, tripulación y personal de emergencia. Según AP, el avión transportaba a 72 pasajeros y cuatro miembros de cabina. Autoridades confirmaron que más de 40 personas fueron trasladadas a hospitales, aunque la mayoría fue dada de alta posteriormente, mientras que algunos casos permanecieron en observación por lesiones de mayor gravedad.

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Autoridades investigan causas del accidente

Según reportes preliminares, el camión de bomberos había sido autorizado a cruzar la pista mientras respondía a una emergencia previa relacionada con otra aeronave. Sin embargo, grabaciones del control de tráfico aéreo evidencian momentos de confusión, en los que se intentó detener al vehículo segundos antes del impacto. Las autoridades investigan si hubo fallas de coordinación o problemas en los protocolos de seguridad.

El accidente obligó al cierre temporal del aeropuerto La Guardia, provocando cancelaciones y desvíos de vuelos, mientras equipos federales como la Administración Federal de Aviación (FAA) y la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) iniciaron las investigaciones. El caso ha reavivado la preocupación por la seguridad aérea en Estados Unidos, especialmente ante recientes incidentes en pistas y la presión sobre el sistema de control aéreo.

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