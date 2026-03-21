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Trump da a Irán un ultimátum de 48 horas para reabrir el estrecho de Ormuz o “atacará y aniquilará” sus plantas de energía

El acceso a una de las rutas marítimas más cruciales para el comercio global de petróleo ha sido bloqueado de facto por el régimen islámico desde febrero de 2026.

La advertencia del presidente se emitió a través de Truth Social, donde amenazó con aniquilar las plantas de energía iraníes si no se cumple el ultimátum.
La advertencia del presidente se emitió a través de Truth Social, donde amenazó con aniquilar las plantas de energía iraníes si no se cumple el ultimátum. | Foto: AFP

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dio el sábado 21 de marzo un plazo de 48 horas a Irán para reabrir el estrecho de Ormuz o afrontar una ofensiva directa contra su infraestructura energética. A través de Truth Social, el mandatario lanzó una advertencia en términos contundentes: "Si Irán no ABRE TOTALMENTE, SIN AMENAZAS, el estrecho de Ormuz, dentro de 48 horas desde este momento exacto, Estados Unidos atacará y aniquilará sus numerosas PLANTAS DE ENERGÍA".

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