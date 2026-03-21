Trump da a Irán un ultimátum de 48 horas para reabrir el estrecho de Ormuz o “atacará y aniquilará” sus plantas de energía
El acceso a una de las rutas marítimas más cruciales para el comercio global de petróleo ha sido bloqueado de facto por el régimen islámico desde febrero de 2026.
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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dio el sábado 21 de marzo un plazo de 48 horas a Irán para reabrir el estrecho de Ormuz o afrontar una ofensiva directa contra su infraestructura energética. A través de Truth Social, el mandatario lanzó una advertencia en términos contundentes: "Si Irán no ABRE TOTALMENTE, SIN AMENAZAS, el estrecho de Ormuz, dentro de 48 horas desde este momento exacto, Estados Unidos atacará y aniquilará sus numerosas PLANTAS DE ENERGÍA".
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