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Mundo

José Antonio Kast alcanza un 30% de desaprobación a pocos días de comenzar su mandato en Chile

Una encuesta de Agenda Criteria revela que las protestas sociales seguirán siendo una constante durante el mandato del nuevo presidente, reflejando la persistente polarización política.

Kast lleva pocos días al mando de Chile.
Kast lleva pocos días al mando de Chile. | France 24

José Antonio Kast comienza su mandato con un 30% de desaprobación, según la Encuesta Agenda Criteria realizada entre el 11 y 13 de marzo de 2026. Esta cifra refleja el descontento de una parte significativa de la población ante su llegada al poder, lo que marca el inicio de un periodo presidencial cargado de incertidumbre.

A pesar de este índice negativo, el gobernante cuenta con un respaldo moderado en temas clave. El sondeo revela que la mayoría de los encuestados mantiene un alto interés sobre el impacto que Kast tendrá en la seguridad y en la economía.

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Expectativas del nuevo gobierno

El mandato del líder de extrema derecha arranca en un entorno polarizado, con una mitad de la población confiando en que su gobierno mejorará la situación en las calles. Esta es la principal preocupación de los ciudadanos, y el 52% de los encuestados cree que el nuevo mandatario puede lograr avances en esta área, aunque los desafíos siguen siendo considerables.

Por otro lado, aunque la administración de Kast genera esperanzas en ciertos sectores, el ámbito económico sigue siendo un tema de incertidumbre. La mayoría de los entrevistados se muestra cauteloso respecto a las medidas financieras, con solo un 41% de optimismo acerca de una mejora de la situación del país en el corto plazo.

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Conocimiento sobre nuevos ministros

Uno de los aspectos clave en los primeros días del gobierno de Kast será el gabinete, que ha generado opiniones diversas entre la población. Ximena Rincón, actual Ministra del Interior, es la figura más conocida, con un 78% de reconocimiento. Su nombramiento ha sido uno de los más destacados, lo que sugiere que su papel será crucial.

Además de Rincón, otros funcionarios como Natalia Ducó, con 69% de popularidad, también cuentan con alta visibilidad. Sin embargo, a pesar del conocimiento generalizado de estos ministros, su capacidad para enfrentar los retos sociales y económicos que enfrenta el país será clave para la aceptación pública de su gestión.

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Protestas y manifestaciones

A pesar de la confianza en áreas como seguridad y economía, las protestas sociales siguen siendo una preocupación central. El 49% de los encuestados considera que las movilizaciones continuarán durante el gobierno de Kast, lo que refleja una sociedad dividida en cuanto a las reformas y políticas propuestas.

La polarización política y social sigue siendo fuerte, y este panorama podría traducirse en tensiones en las calles si las medidas adoptadas no logran satisfacer las expectativas de los grupos más críticos. De este modo, las protestas se perfilan como una constante en los primeros meses del nuevo gobierno.

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