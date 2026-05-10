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Bolivia crea una comisión abierta para reformar la Constitución de 2009 y despejar el camino a la inversión privada

La propuesta de reforma constitucional en Bolivia recibe respaldo de empresarios y opositores, quienes consideran clave flexibilizar normas para atraer capital extranjero y empleo.

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, anunció la creación de una Comisión abierta para reformar la Constitución y atraer inversiones privadas, en medio de la crisis económica del país
El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, anunció la creación de una Comisión abierta para reformar la Constitución y atraer inversiones privadas, en medio de la crisis económica del país | AFP | AFP
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El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, anunció la creación de una comisión abierta para impulsar una reforma constitucional parcial con el objetivo de facilitar inversiones privadas y enfrentar la crisis económica que atraviesa el país. El anuncio se realizó durante el “Gran encuentro nacional” organizado en Cochabamba, donde participaron autoridades, empresarios, gobernadores y representantes sociales.

“Vamos a crear la Comisión de la Reforma de la Constitución y esto será una comisión abierta para que todos puedan participar desde sus sectores, sus regiones”, declaró el mandatario. Paz sostuvo que los cambios buscan generar “normas y reglas del juego” con el fin de atraer capitales y promover el crecimiento económico, sin alterar la esencia del Estado plurinacional establecido en la Constitución de 2009.

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El Ejecutivo presentó un paquete de proyectos normativos orientados a modificar áreas consideradas estratégicas en la economía boliviana. Entre las propuestas figuran una ley de hidrocarburos, una ley de minería, otra de electricidad, además de un reglamento sobre inversiones, economía verde y emprendimientos privados.

Rodrigo Paz explicó que parte de estas iniciativas ya se encuentra bajo revisión jurídica antes de llegar a la Asamblea Legislativa. También anunció una nueva ley electoral, una actualización judicial y otra vinculada a seguridad nacional. Según el jefe de Estado, estas medidas forman parte de un grupo de 15 reformas estructurales destinadas a abrir un “nuevo ciclo de consensos políticos y económicos”.

Durante el encuentro, el presidente insistió en que los proyectos deben ser explicados en municipios y regiones a fin de evitar interpretaciones sobre un supuesto ataque al modelo estatal vigente. “El Estado es el Estado. Lo que queremos son normas y reglas del juego que nos permitan desarrollar y generar progreso para el país”, afirmó.

Gobernadores regionales aprovecharon la cita y reclamaron avances concretos en la redistribución “50/50” de recursos públicos entre el Gobierno central y las regiones. La propuesta apunta a que el nuevo reparto se incorpore en el Presupuesto General de 2027.

Oposición y empresarios apoyan cambios constitucionales

El expresidente Jorge Tuto Quiroga respaldó públicamente la reforma constitucional y calificó el proceso como una tarea “urgente”. El líder opositor consideró que las leyes anunciadas solo permitirán atraer “inversión por rendijas” mientras no exista una modificación parcial de la Constitución.

Quiroga también pidió al Gobierno considerar acuerdos de libre comercio con cláusulas de protección de inversiones y apertura económica. Según detalló, esas medidas permitirían elevar la seguridad jurídica necesaria y así atraer capital extranjero.

En la Asamblea Legislativa, varios parlamentarios valoraron positivamente los resultados de la cumbre política. El senador José Ormachea señaló que una modificación parcial ayudaría a flexibilizar normas que actualmente limitan el desarrollo financiero.

Por su parte, el diputado Alejandro Medina sostuvo que el país necesita “reconstruir la patria” tras años de desgaste institucional y económico. “Lo que hoy corresponde es que todos los bolivianos asumamos la responsabilidad”, sostuvo.

Protestas y bloqueos presionan al Gobierno boliviano

El anuncio de las reformas ocurre en medio de un escenario de tensión social. La Central Obrera Boliviana mantiene protestas con las que exige un aumento salarial del 20% y garantías de que no habrá privatización de empresas estatales.

Al mismo tiempo, organizaciones campesinas del altiplano de La Paz sostienen bloqueos de caminos hacia Perú y Chile en pedido de la renuncia de Rodrigo Paz. Frente a ese escenario, el mandatario denunció la existencia de un “sicariato” que busca provocar una “ruptura democrática” e impedir las transformaciones impulsadas por su administración.

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