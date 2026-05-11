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Este país de Sudamérica es el que más carros vendió en 2025 y tiene la sexta ciudad con más tráfico vehicular de la región

El mercado brasileño creció un 2,58% en 2025, alcanzando un total de 2.549.462 autos y comerciales leves emplacados. Al incluir camiones y motos, se totalizan 5.124.544 unidades.

Brasil lidera ventas de autos en Sudamérica: entre enero y agosto de 2025 se vendieron 1,6 millones de unidades. Foto: Captura video.
Brasil lidera ventas de autos en Sudamérica: entre enero y agosto de 2025 se vendieron 1,6 millones de unidades. Foto: Captura video.
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Brasil fue el país de Sudamérica que más autos vendió entre enero y agosto del 2025. De acuerdo con el reporte regional de Aconauto/ALADDA, citado por La República Colombia y replicado por El Economista, el país lideró por volumen con 1,6 millones de unidades, por encima de Argentina (437.416) en el mismo periodo.

El cierre anual confirmó la escala del sector brasileño: Fenabrave informó que en todo el 2025 se emplacaron 2.549.462 automóviles y comerciales leves nuevos dentro del territorio, un crecimiento de 2,58% frente al 2024. Si se suman camiones y buses, el total llegó a 2.689.179 unidades. Al considerar todos los segmentos, incluidas motos y otros vehículos, la cifra alcanzó 5.124.544 unidades.

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Además, el país también aparece entre los que tienen mayor tráfico vehicular, aunque no lidera el ranking regional. Según el TomTom Traffic Index 2025, Recife es la ciudad brasileña con peor tráfico y se ubica en el sexto lugar sudamericano, con un nivel promedio de congestión de 64,7%. Por encima figuran Bogotá (69,6%), Arequipa (69,5%), Lima (69,3%), Medellín (66,9%) y Cali (65,6%).

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Brasil es el que más vende, pero Argentina y Venezuela se acercan

Argentina y Venezuela destacaron por crecimiento. Buenos Aires tuvo un incremento fuerte porque venía de una base comparativamente baja en 2024, y Caracas registró una variación porcentual alta por el tamaño reducido de su mercado.

Argentina tuvo uno de los repuntes más fuertes en la región. Según cifras de ACARA recogidas por medios especializados, en agosto de 2025 se patentaron 54.664 vehículos, un crecimiento interanual de 31,7% frente a las 41.507 unidades de agosto de 2024. En el acumulado de enero a agosto, el mercado argentino llegó a 444.041 unidades, un alza de 65,6% frente a las 268.078 unidades del mismo periodo de 2024.

Por su parte, en el régimen, el crecimiento fue todavía más marcado en términos porcentuales, pero desde una base de mercado mucho más pequeña. ALADDA/Aconauto reportó que, al cierre de agosto de 2025, Venezuela fue el país de mayor crecimiento regional, con un avance de 85,7% interanual.

El cierre anual confirmó esa tendencia: según cifras atribuidas a CAVENEZ, el mercado venezolano vendió 38.610 vehículos nuevos en el 2025, un aumento de 119,9% frente a las 17.558 unidades del 2024.

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