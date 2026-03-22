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Irán amenaza con destruir "infraestructuras vitales" en la región y denuncia ataques de EE. UU. e Israel a plantas de agua y energía

Mientras tanto, Israel intensifica su campaña contra la Guardia Revolucionaria, y entre ataques de misiles, Irán reafirma su postura tras el impacto en Dimona, dejando más de un centenar de heridos.

En medio de tensiones, Irán lanzó misiles contra Israel, dejando numerosos heridos. Foto: Composición LR/AFP.
En medio de tensiones, Irán lanzó misiles contra Israel, dejando numerosos heridos. Foto: Composición LR/AFP.

Mohammad Baqer Qalibaf, presidente del Parlamento de Irán, amenazó con destruir de manera irreversible “las infraestructuras vitales, así como las energéticas y petroleras” del Medio Oriente. Según lo descrito en la publicación de X, estos lugares serán calificados como “objetivos legítimos” y dejó en claro que esto hará que los precios del petróleo escalen “durante mucho tiempo”.

En paralelo al mensaje de intimidación, el ministro de Energías de Teherán, Abás Aliabadi, denunció que las plantas de agua y energía del país “han sufrido graves daños tras los ataques terroristas y cibernéticos de Estados Unidos y el régimen sionista”. Además, resaltó que dentro de las finalidades del enemigo estaba acabar con las decenas de “instalaciones de transporte”.

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Ambos pronunciamientos desde la República Islámica llegan luego de que Donald Trump planteara la idea de una escalada contra las centrales eléctricas de la nación si no se da la apertura del estrecho de Ormuz. Además, Jatam Al Anbiya, mando operativo del ejército, emitió un comunicado difundido por la televisión estatal en el que advierte que si se concreta lo dicho por Washington, “el estrecho quedará completamente cerrado”.

PUEDES VER: Trump da a Irán un ultimátum de 48 horas para reabrir el estrecho de Ormuz o “atacará y aniquilará” sus plantas de energía

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Israel mantiene la presión

Por su parte, Benjamín Netanyahu apuntó de manera directa contra la Guardia Revolucionaria, calificándola de ser una “banda criminal” y anunció que sus fuerzas atacarán “personalmente a sus dirigentes, a sus centros, a sus activos económicos”. Las declaraciones llegan en medio de su paso por uno de los escombros resultantes de bombardeos.

"Toda la nación es una línea de frente, toda la retaguardia. Y cuando estamos, cumplimos esas órdenes", añadió en otra visita a una localidad afectada. Cabe recordar que el ministro de Defensa reveló que el ejército recibió instrucciones de destruir “todos los puentes” del sur de Líbano.

Un portavoz de la fuerza militar dio a conocer que, en total, desde el inicio de la guerra, Teherán lanzó más de 400 misiles balísticos contra el territorio, pero que se ha logrado interceptar el 92% de estos disparos.

La respuesta de Irán

Solo el sábado 21 de marzo, dos ataques con misiles iraníes en el sur de Israel dejaron más de un centenar de heridos. El primero impactó en Dimona, una ciudad cerca de un centro de investigación nuclear israelí, dejando al menos 30 personas heridas. El segundo ataque se registró en Arad, donde 84 personas resultaron lesionadas, diez de ellas de gravedad.

Irán justificó el ataque en Dimona como una represalia por un supuesto ataque israelí contra su complejo nuclear en Natanz. No obstante, el ejército israelí negó tener conocimiento de tal ofensiva. La televisión pública Kan señaló que las fuerzas estadounidenses serían responsables de la agresión.

A pesar de las tensiones, tanto la Agencia Internacional de Energía Atómica (OIEA) como la organización iraní de energía atómica descartaron niveles anormales de radiación tras los ataques. El director del OIEA, Rafael Grossi, instó a moderación militar para evitar riesgos de accidentes nucleares.

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