Jim Suero compartió que su padre lo llevó a un centro de rehabilitación bajo falsedades, lo que marcó un punto de cambio en su vida. | Fotos: captura/Youtube

Jim Suero compartió que su padre lo llevó a un centro de rehabilitación bajo falsedades, lo que marcó un punto de cambio en su vida. | Fotos: captura/Youtube

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Jim Suero, hijo del reconocido comediante Kike Suero, contó que estuvo por el mal camino, a tal punto que acabó en la cárcel y en un centro de desintoxicación. A pesar de que su familia trató de rescatarlo de los vicios, no logró recuperarse por sí mismo. Por ello, su papá terminó por llevarlo a una casa de rehabilitación, pero con mentiras.

Durante una entrevista con Chino Risas, el hijo de Kike Suero reveló que estuvo casi 2 meses en el penal Piedras Gordas II, en Ancón, por un caso de incumplimiento de pensión de alimentos. Ese no fue su único problema. El joven también se metió en el mundo de las drogas, lo que hizo que dejara de trabajar e incumpliera con sus deberes como padre.

Jim Suero fue internado por su propio padre

Durante su visita al pódcast 'Otra weada+', Jim Suero dio detalles de su etapa en prisión y se mostró agradecido con Ernesto Pimentel, quien le prestó dinero para la fianza y no dejó de pagarle su sueldo de 'El reventonazo' a pesar de su ausencia en el programa.

En otro momento, Jim Suero contó que hace 2 años terminó en un centro de rehabilitación, pero no fue por decisión de él. “Lamentablemente, hubo mucha irresponsabilidad de mi parte; yo pensaba que esto era un juego. Comencé a fumar, me pegué tanto que ya no tuve control sobre eso. Dejé de trabajar. Ya me había desaparecido del mundo por estar pegado al maldito vicio. Yo me descuidé demasiado. Descuidé a mi familia, me descuidé de mi trabajo, no me importaba nada por fumar”, expresó.

En una oportunidad, Jim recibió la llamada de Kike Suero, quien le dijo que lo acompañe a un trabajo y que le iba a pagar S/500. Sin embargo, fue mentira. El joven ingresó a una casa de desintoxicación y no salió hasta meses después, cuando ya se sentía recuperado. Y, según dice, nunca más volvió a caer en las drogas.