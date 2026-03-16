HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Mira EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford
Mira EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     Mira EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     Mira EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     
EN VIVO

Napoleón Becerra fallece y Delia Espinoza decana del CAL | Arde Troya con Juliana Oxenford

Mundo

Israel anuncia una ofensiva terrestre para “eliminar a terroristas” de Hezbolá en Líbano

Desde el inicio de la escalada, más de 800 personas han perdido la vida y alrededor de 800.000 se han visto forzadas a desplazarse.

Soldados del ejército israelí se reúnen en la frontera con Líbano en la Alta Galilea. Foto: AFP
Soldados del ejército israelí se reúnen en la frontera con Líbano en la Alta Galilea. Foto: AFP

El ejército de Israel anunció el inicio de una ofensiva terrestre “limitada y selectiva” en el sur de Líbano para atacar posiciones de Hezbolá, aliado de Irán. La operación se desarrolla en el contexto de una rápida escalada del conflicto en Oriente Medio.

En un comunicado, las fuerzas armadas informaron que las tropas iniciaron incursiones contra “bastiones clave” chiitas. Las acciones forman parte de “esfuerzos defensivos” orientados a neutralizar a combatientes que operarían en la zona fronteriza.

TE RECOMENDAMOS

CASA 8 EN LA CARTA ASTRAL | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

Las operaciones se ejecutan con unidades terrestres apoyadas por vehículos blindados y se concentran en localidades ubicadas al sur consideradas estratégicas por la presencia del grupo armado. El propósito es impedir ataques y reducir la capacidad militar enemiga.

PUEDES VER: Los minerales de Chile que son clave para la industria tecnológica que atrae a Estados Unidos y China en medio de la disputa

lr.pe

Expansión del conflicto en la región

La escalada se intensificó luego de que combatientes de Hezbolá lanzaran una salva de cohetes contra Israel el 2 de marzo. El movimiento afirmó que el ataque fue una represalia por bombardeos realizados días antes contra Irán.

Desde entonces, el enfrentamiento se ha expandido con rapidez y amenaza con arrastrar a varios países de Oriente Medio en una confrontación más grande. El Estado hebreo respondió con una intensa campaña de ataques aéreos en territorio libanés.

PUEDES VER: Argentina y los otros 3 países de América Latina que gozan de una de las mayores reservas de agua de la Tierra, junto a EE.UU. y China

lr.pe

Avance militar hacia el sur

Durante el fin de semana, tropas israelíes rodearon la localidad de Khiyam, ubicada a unos seis kilómetros al norte de su frontera. Las fuerzas habrían tomado el control efectivo de la ciudad y avanzan hacia el oeste, en dirección al río Litani, una línea considerada clave en el sur del país.

La ofensiva ya ha tenido un fuerte impacto humanitario. Según estimaciones, más de 800 personas han muerto en el Líbano desde el inicio de la escalada y alrededor de 800.000 se han visto obligadas a abandonar sus hogares, muchas de ellas procedentes de zonas del sur y de áreas cercanas a la capital, Beirut.

Las autoridades no han precisado hasta dónde podría avanzar la operación ni si se establecerán nuevas posiciones permanentes en territorio libanés. Entretanto, analistas advierten que la ofensiva podría abrir una nueva fase en un conflicto que ya amenaza con extenderse por toda la región.

Notas relacionadas
Trump especula sobre la supuesta muerte de Mojtaba Jameneí mientras la Guardia Revolucionaria amenaza a Netanyahu

Trump especula sobre la supuesta muerte de Mojtaba Jameneí mientras la Guardia Revolucionaria amenaza a Netanyahu

LEER MÁS
Capturan en Bolivia a Sebastián Marset, narcotraficante uruguayo buscado por EE. UU. y otros países de Sudamérica

Capturan en Bolivia a Sebastián Marset, narcotraficante uruguayo buscado por EE. UU. y otros países de Sudamérica

LEER MÁS
La generación iraní que se rebela contra el régimen islámico: “Las vidas que perdemos deben valer la pena”

La generación iraní que se rebela contra el régimen islámico: “Las vidas que perdemos deben valer la pena”

LEER MÁS
Los minerales de Chile que son clave para la industria tecnológica que atrae a Estados Unidos y China en medio de la disputa

Los minerales de Chile que son clave para la industria tecnológica que atrae a Estados Unidos y China en medio de la disputa

LEER MÁS
Emmanuel Macron, presidente de Francia, anuncia aumento de ojivas nucleares "ante múltiples amenazas"

Emmanuel Macron, presidente de Francia, anuncia aumento de ojivas nucleares "ante múltiples amenazas"

LEER MÁS
Gobierno de Trump confirma que submarino de Estados Unidos hundió buque de guerra iraní en océano Índico

Gobierno de Trump confirma que submarino de Estados Unidos hundió buque de guerra iraní en océano Índico

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Trump especula sobre la supuesta muerte de Mojtaba Jameneí mientras la Guardia Revolucionaria amenaza a Netanyahu

Trump especula sobre la supuesta muerte de Mojtaba Jameneí mientras la Guardia Revolucionaria amenaza a Netanyahu

LEER MÁS
Trump asegura que Estados Unidos alcanzará "muy pronto" un acuerdo con Cuba: "Es una nación fallida"

Trump asegura que Estados Unidos alcanzará "muy pronto" un acuerdo con Cuba: "Es una nación fallida"

LEER MÁS
Los minerales de Chile que son clave para la industria tecnológica que atrae a Estados Unidos y China en medio de la disputa

Los minerales de Chile que son clave para la industria tecnológica que atrae a Estados Unidos y China en medio de la disputa

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Colección de 8 piezas especializadas marca OSTER

Cuponidad Productos

Colección de 8 piezas especializadas marca OSTER

PRECIO

S/ 12.90
Comprar
Alisado Brasilero para todo largo con opción a corte. Elige local

Soho Color Salón & Spa

Alisado Brasilero para todo largo con opción a corte. Elige local

PRECIO

S/ 99.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Israel anuncia una ofensiva terrestre para “eliminar a terroristas” de Hezbolá en Líbano

Andrea Vidal: capturan al presunto asesino de la extrabajadora del Congreso en la región de Piura

Conferencia de Mano Menezes EN VIVO HOY: DT confirma lista de convocados de selección peruana para los amistosos

Mundo

Los minerales de Chile que son clave para la industria tecnológica que atrae a Estados Unidos y China en medio de la disputa

Un nuevo 'taxi volador' supera en China su primera prueba de vuelo: cuenta con una capacidad de 10 pasajeros

China construye megaobra marítima de 9.300 millones de euros para impulsar la estrategia comercial de Xi Jinping

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Andrea Vidal: capturan al presunto asesino de la extrabajadora del Congreso en la región de Piura

Gobierno de José Antonio Kast inicia la construcción del escudo fronterizo Perú - Chile en frontera con Tacna

César Acuña pagaría hasta US$30 mil a streamers para promocionar su candidatura

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025