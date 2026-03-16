Israel anuncia una ofensiva terrestre para “eliminar a terroristas” de Hezbolá en Líbano
Desde el inicio de la escalada, más de 800 personas han perdido la vida y alrededor de 800.000 se han visto forzadas a desplazarse.
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El ejército de Israel anunció el inicio de una ofensiva terrestre “limitada y selectiva” en el sur de Líbano para atacar posiciones de Hezbolá, aliado de Irán. La operación se desarrolla en el contexto de una rápida escalada del conflicto en Oriente Medio.
En un comunicado, las fuerzas armadas informaron que las tropas iniciaron incursiones contra “bastiones clave” chiitas. Las acciones forman parte de “esfuerzos defensivos” orientados a neutralizar a combatientes que operarían en la zona fronteriza.
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Las operaciones se ejecutan con unidades terrestres apoyadas por vehículos blindados y se concentran en localidades ubicadas al sur consideradas estratégicas por la presencia del grupo armado. El propósito es impedir ataques y reducir la capacidad militar enemiga.
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Expansión del conflicto en la región
La escalada se intensificó luego de que combatientes de Hezbolá lanzaran una salva de cohetes contra Israel el 2 de marzo. El movimiento afirmó que el ataque fue una represalia por bombardeos realizados días antes contra Irán.
Desde entonces, el enfrentamiento se ha expandido con rapidez y amenaza con arrastrar a varios países de Oriente Medio en una confrontación más grande. El Estado hebreo respondió con una intensa campaña de ataques aéreos en territorio libanés.
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Avance militar hacia el sur
Durante el fin de semana, tropas israelíes rodearon la localidad de Khiyam, ubicada a unos seis kilómetros al norte de su frontera. Las fuerzas habrían tomado el control efectivo de la ciudad y avanzan hacia el oeste, en dirección al río Litani, una línea considerada clave en el sur del país.
La ofensiva ya ha tenido un fuerte impacto humanitario. Según estimaciones, más de 800 personas han muerto en el Líbano desde el inicio de la escalada y alrededor de 800.000 se han visto obligadas a abandonar sus hogares, muchas de ellas procedentes de zonas del sur y de áreas cercanas a la capital, Beirut.
Las autoridades no han precisado hasta dónde podría avanzar la operación ni si se establecerán nuevas posiciones permanentes en territorio libanés. Entretanto, analistas advierten que la ofensiva podría abrir una nueva fase en un conflicto que ya amenaza con extenderse por toda la región.