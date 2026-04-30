Las sondas Viking de la NASA observaron, por primera vez, esta parte oscura de manchas en Marte en 1976. | ESA Science/NASA

Las sondas Viking de la NASA observaron, por primera vez, esta parte oscura de manchas en Marte en 1976. | ESA Science/NASA

La sonda Mars Express de la Agencia Espacial Europea (ESA) identificó una anomalía visual mediante su cámara estéreo de alta resolución (HRSC). Este fenómeno, cuya evolución abarca apenas unas cinco décadas, contrasta con las escalas geológicas típicas del planeta rojo, donde las alteraciones externas suelen demorar millones de años.

Registros actuales y capturas de las sondas Viking de la NASA de 1976 confirman que Marte es un mundo mucho más geológicamente activo de lo previsto. Los científicos de Live Science sostienen que los hallazgos ratifican transformaciones rápidas en el relieve, con depósitos de origen ígneo de propagación inusualmente acelerada.

Vista aérea de ceniza oscura en Utopia Planitia. Foto: ESA/NASA

¿Qué es esta misteriosa mancha en el suelo marciano?

La Agencia Espacial Europea (ESA) señala que la transformación, detectada inicialmente hace 50 años, muestra una mancha oscura en expansión constante sin antecedentes en la historia aeroespacial. Los científicos la consideran una irregularidad absoluta, pues tales variaciones suelen manifestarse tras millones de años en la superficie del planeta.

El objeto volcánico, rico en minerales máficos como olivino y piroxeno, otorga el tono sombrío a una capa de ceniza acumulada. Expertos sugieren que los vientos del mundo vecino transportaron estos sedimentos o, por el contrario, barrieron el polvo ocre que antes ocultaba dicha zona. Es clave destacar que el planeta alberga el Olympus Mons, el volcán más grande del Sistema Solar, cuya magnitud supera con creces cualquier formación terrestre similar como el Mauna Kea.

Expansión de la mancha en el planeta Marte. Foto: NASA/DW

Dentro del área destaca un cráter de 15 km de diámetro rodeado por un anillo de material claro denominado 'manto de eyección'. El interior de la fosa presenta líneas onduladas, marcas que señalan el deslizamiento de depósitos helados tras el impacto. Este hallazgo confirma que la actividad geológica del paisaje marciano es mucho más dinámica de lo previsto por la comunidad científica internacional.

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¿Cómo se transforma el relieve de Utopia Planitia?

La cuenca colosal de 3.300 km posee una extensión que duplica la del desierto del Sahara. Esta llanura del hemisferio norte resguarda depósitos de hielo subterráneo fundamentales para entender el pasado climático, donde el rover Zhurong identificó una posible línea costera. El paraje exhibe 'depresiones festoneadas' que indican un paisaje periglaciar con ciclos de congelación, además de presentar 'grabenes' o zanjas tectónicas que revelan antiguos procesos geológicos bajo la superficie arenosa.

Las investigaciones plantean que vientos marcianos redistribuyen materiales para alterar la apariencia del suelo o que ráfagas eólicas retiran sedimentos claros para revelar sustancias opacas. Según explica la ESA, es probable que “el polvo ocre que cubría el material oscuro ha sido arrastrado”, un fenómeno visual que plantea 'más preguntas que respuestas' sobre el mecanismo evolutivo del planeta rojo.

¿Dónde se encuentra Utopia Planitia en Marte? Foto: ESA/NASA

¿Cómo se originan las grietas gigantes en la cuenca marciana?

La sonda Mars Express capturó una escena bicolor en Utopia Planitia donde destaca un rasgo llamativo: una red de zanjas oscuras con extensiones de 20 km. Esas fosas tectónicas surgen cuando la corteza del planeta rojo se agrieta debido a la acumulación de sedimentos húmedos o a la actividad geológica interna. La Universidad Libre de Berlín, encargada del análisis de las nuevas imágenes, ya documentó previamente estas estructuras que conforman figuras redondeadas sobre la superficie marciana.

Desde su lanzamiento en 2003, el instrumento HRSC explora los paisajes con una resolución sin precedentes. Tras dos décadas de misión, el orbitador cartografía la superficie en tres dimensiones y transforma la comprensión sobre el planeta vecino. Los expertos señalan que ese laberinto de fracturas es vital para entender la evolución de Marte, pues aporta datos clave que antes eran invisibles para la ciencia espacial.