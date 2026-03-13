El líder del grupo paramilitar Hezbolá, Naim Qassem, aseguró este viernes que están preparados ante una posible incursión israelí en el sur del Líbano. Las recientes declaraciones del secretario general del mencionado movimiento armado proiraní se producen luego de que el gobierno israelí de Isaac Herzog amenazara con tomar territorio libanés.

Qassem aseveró que una invasión por tierra solo demostraría que el adversario terminará derrotado. "Cada vez que el enemigo intenta realizar una incursión, los combatientes de la resistencia obtienen resultados. Por eso afirmamos que ahora no tiene capacidad para lograr sus objetivos", sostuvo en un discurso televisado.

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Mensaje de Hezbolá

En medio de las acusaciones de haber actuado en favor de Irán durante los bombardeos en Oriente Medio, argumentó que la lucha contra Israel busca "defender al Líbano".

"Esta batalla no es por nadie. Esta batalla es por nosotros. Esta batalla es libanesa. Esta batalla se enmarca dentro del legítimo derecho a la autodefensa", remarcó.

Qassem responsabilizó a Israel y a Estados Unidos de "socavar la estabilidad" en Líbano. "Las soluciones diplomáticas no han logrado detener las agresiones (de Israel), que incluyen asesinatos, desplazamientos y destrucción (...) Hemos denunciado repetidamente que nuestra paciencia ante los ataques del pasado tiene un límite", declaró.

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Conflicto expandido

El gobierno de Isaac Herzog ordenó al ejército de Israel prepararse para "expandir" las operaciones contra el movimiento armado proiraní Hezbolá en Líbano. "Advertí al presidente libanés Joseph Aoun que tomaremos territorio si no logra impedir que el grupo amenace a las comunidades del norte y dispare hacia Jerusalén", expresó Israel Katz, ministro de Defensa, en un comunicado difundido el 12 de marzo.

En declaraciones a la prensa, el portavoz israelí Nadav Shoshani confirmó que Hezbolá coordinó un ataque simultáneo con Irán para lanzar "200 cohetes y 20 drones" contra el Estado judío. En ese contexto, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores iraní, Esmail Baqai, acusó en la red social X a la Unión Europea de "complicidad" en los ataques de Estados Unidos e Israel contra Teherán.