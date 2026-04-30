Argentina calienta motores en Sudamérica con 5 importantes proyectos en un sector clave: competirá con Chile y Perú
El desarrollo minero requerirá más de US$32.000 millones en inversiones. Además, la región suma una cartera superior a 100.000 millones, lo que refleja el interés global por asegurar suministro del metal clave.
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Argentina irrumpe en el mapa minero con fuerza y apuesta por el cobre como eje estratégico para competir con Chile y Perú en Sudamérica. El país impulsa cinco proyectos clave que buscan posicionarlo dentro del llamado “triángulo del cobre”, en un contexto de alta demanda global del mineral.
Mientras Chile y Perú lideran históricamente la producción, la nación albiceleste emerge con reservas aún en desarrollo y un enorme potencial sin explotar. Con inversiones millonarias en juego, la región podría concentrar hasta el 50% del suministro mundial si logra articular una estrategia conjunta.
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¿Cuáles son los proyectos que impulsan a Argentina en el triángulo del cobre?
- El Pachón
Ubicado en la cordillera, es uno de los yacimientos más avanzados del país. Su desarrollo depende de grandes inversiones y acuerdos estratégicos para su explotación a escala industrial.
- Taca Taca
Considerado clave por su volumen de recursos, este emprendimiento apunta a convertirse en uno de los principales motores productivos. Su potencial lo ubica entre los más atractivos para inversores internacionales.
- Vicuña
Forma parte de los nuevos descubrimientos en la región andina. Su exploración continúa ampliando el horizonte de reservas, lo que consolida la proyección minera del país.
- Altar
Este yacimiento destaca por su tamaño y ubicación estratégica. Aún en fase de desarrollo, podría aportar significativamente al crecimiento del sector cuprífero nacional.
- Los Azules
Uno de los proyectos más prometedores, con importantes avances técnicos. Su explotación podría marcar un punto de inflexión en la producción local de cobre.
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¿Por qué Argentina busca competir con Chile y Perú en la producción de cobre?
El interés global por el cobre sigue en aumento, impulsado por la electromovilidad y la transición energética. En este escenario, Argentina busca aprovechar su potencial geológico en la cordillera de los Andes para integrarse al liderazgo regional.
Actualmente, Chile y Perú concentran gran parte de la producción mundial, aunque enfrentan desafíos como yacimientos maduros y conflictos internos. Esto abre una ventana de oportunidad para Argentina, que aún no produce cobre, pero cuenta con recursos estimados superiores a 117 millones de toneladas.
Sin embargo, el desarrollo de esta industria requiere inversiones superiores a los US$32.000 millones solo en territorio argentino. Además, surge el debate entre competir o cooperar, ya que especialistas advierten que sin coordinación regional, América Latina podría 'perder una oportunidad extraordinaria' frente al crecimiento de la demanda global.