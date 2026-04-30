Argentina calienta motores en Sudamérica con 5 importantes proyectos en un sector clave: competirá con Chile y Perú

Argentina se posiciona en el mapa minero sudamericano, apostando al cobre como su eje estratégico para competir con Chile y Perú | Foto: AgendarWeb

Argentina se posiciona en el mapa minero sudamericano, apostando al cobre como su eje estratégico para competir con Chile y Perú | Foto: AgendarWeb

Argentina irrumpe en el mapa minero con fuerza y apuesta por el cobre como eje estratégico para competir con Chile y Perú en Sudamérica. El país impulsa cinco proyectos clave que buscan posicionarlo dentro del llamado “triángulo del cobre”, en un contexto de alta demanda global del mineral.

Mientras Chile y Perú lideran históricamente la producción, la nación albiceleste emerge con reservas aún en desarrollo y un enorme potencial sin explotar. Con inversiones millonarias en juego, la región podría concentrar hasta el 50% del suministro mundial si logra articular una estrategia conjunta.

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¿Cuáles son los proyectos que impulsan a Argentina en el triángulo del cobre?

El Pachón

Ubicado en la cordillera, es uno de los yacimientos más avanzados del país. Su desarrollo depende de grandes inversiones y acuerdos estratégicos para su explotación a escala industrial.

Ubicado en la cordillera, es uno de los yacimientos más avanzados del país. Su desarrollo depende de grandes inversiones y acuerdos estratégicos para su explotación a escala industrial. Taca Taca

Considerado clave por su volumen de recursos, este emprendimiento apunta a convertirse en uno de los principales motores productivos. Su potencial lo ubica entre los más atractivos para inversores internacionales.

Considerado clave por su volumen de recursos, este emprendimiento apunta a convertirse en uno de los principales motores productivos. Su potencial lo ubica entre los más atractivos para inversores internacionales. Vicuña

Forma parte de los nuevos descubrimientos en la región andina. Su exploración continúa ampliando el horizonte de reservas, lo que consolida la proyección minera del país.

Forma parte de los nuevos descubrimientos en la región andina. Su exploración continúa ampliando el horizonte de reservas, lo que consolida la proyección minera del país. Altar

Este yacimiento destaca por su tamaño y ubicación estratégica. Aún en fase de desarrollo, podría aportar significativamente al crecimiento del sector cuprífero nacional.

Este yacimiento destaca por su tamaño y ubicación estratégica. Aún en fase de desarrollo, podría aportar significativamente al crecimiento del sector cuprífero nacional. Los Azules

Uno de los proyectos más prometedores, con importantes avances técnicos. Su explotación podría marcar un punto de inflexión en la producción local de cobre.

¿Por qué Argentina busca competir con Chile y Perú en la producción de cobre?

El interés global por el cobre sigue en aumento, impulsado por la electromovilidad y la transición energética. En este escenario, Argentina busca aprovechar su potencial geológico en la cordillera de los Andes para integrarse al liderazgo regional.

Actualmente, Chile y Perú concentran gran parte de la producción mundial, aunque enfrentan desafíos como yacimientos maduros y conflictos internos. Esto abre una ventana de oportunidad para Argentina, que aún no produce cobre, pero cuenta con recursos estimados superiores a 117 millones de toneladas.

Sin embargo, el desarrollo de esta industria requiere inversiones superiores a los US$32.000 millones solo en territorio argentino. Además, surge el debate entre competir o cooperar, ya que especialistas advierten que sin coordinación regional, América Latina podría 'perder una oportunidad extraordinaria' frente al crecimiento de la demanda global.