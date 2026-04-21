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Egipto levanta una nueva capital desde cero en el desierto: tendrá rascacielos, aeropuerto y un río artificial

Este monumental desarrollo de 725 km² incluye un nuevo núcleo administrativo, edificaciones como la Iconic Tower y un “Green River”, un corredor verde que mejorará la calidad del aire y la sostenibilidad.

Esta ciudad busca convertirse en el nuevo centro político, administrativo y financiero del país.
Esta ciudad busca convertirse en el nuevo centro político, administrativo y financiero del país. | Foto: Servicio de vivienda de Egipto

Egipto está levantando una ciudad completamente nueva en medio del desierto, en uno de los proyectos urbanos más ambiciosos del siglo XXI. A unos 45 kilómetros de El Cairo, la llamada Nueva Capital Administrativa (NAC) busca convertirse en el nuevo corazón político, económico y tecnológico del país, en respuesta a la creciente presión urbana de la actual metrópoli.

Con más de 18 millones de habitantes, El Cairo enfrenta un colapso en su infraestructura. Frente a este escenario, el gobierno egipcio impulsa una solución radical: construir desde cero una “smart city” capaz de albergar millones de personas, con tecnología avanzada, sostenibilidad y una planificación urbana pensada para el futuro.

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¿Por qué Egipto está construyendo una ciudad desde cero?

El proyecto forma parte de la estrategia nacional Egypt Vision 2030, que busca diversificar la economía y modernizar el país. El objetivo principal es descongestionar la capital actual mediante la creación de un nuevo núcleo administrativo y financiero.

Con una extensión de 725 kilómetros cuadrados, la ciudad no será solo una expansión urbana, sino una reconfiguración del poder estatal. Allí se trasladarán el Parlamento, los palacios presidenciales y al menos 18 ministerios, marcando un cambio estructural en la organización del país.

Panorámica de la área alrededor de la Iconic Tower, ubicada en el distrito financiero

Panorámica de la área alrededor de la Iconic Tower, ubicada en el distrito financiero. Foto: Xataka

¿Cómo será la nueva capital del desierto?

El diseño contempla una infraestructura de gran escala: un aeropuerto internacional, barrios diplomáticos y 21 zonas residenciales. Además, incluirá hospitales, centros educativos, hoteles de lujo y espacios recreativos que apuntan a ofrecer una alta calidad de vida en un entorno inicialmente hostil.

El proyecto también apuesta por la autosuficiencia energética, con 91 kilómetros cuadrados de granjas solares y sistemas inteligentes de gestión de energía. Esta combinación busca sostener una ciudad funcional incluso bajo las condiciones extremas del desierto.

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¿Qué papel jugarán los rascacielos y el río artificial?

En el centro urbano se levantará la Iconic Tower, que con 385 metros será el edificio más alto de África. Este rascacielos albergará oficinas, viviendas exclusivas y espacios comerciales, consolidando el distrito financiero de la nueva ciudad.

Pero uno de los elementos más llamativos será el “Green River”, un corredor verde que funcionará como un “oasis urbano”. Según expertos, este sistema actuará como regulador climático y pulmón ambiental, utilizando agua tratada para mejorar la calidad del aire y reducir la temperatura. Como señala un informe de la Universidad de Al-Azhar, este eje funcionará como un «oasis urbano» clave para el equilibrio ecológico.

¿Puede una ciudad en el desierto ser sostenible?

La Nueva Capital Administrativa ha sido diseñada con un enfoque resiliente. Incorporará espacios verdes que actúan como filtros ambientales, sistemas de drenaje preparados para eventos extremos y una planificación centrada en el peatón.

Además, contará con una red de transporte moderna que incluye monorraíl y tren eléctrico que la conectará con El Cairo, reduciendo tiempos de traslado y emisiones contaminantes. Este modelo busca anticiparse al crecimiento demográfico y a los desafíos del cambio climático.

¿Un experimento urbano que redefinirá el futuro?

Más que una ciudad, este proyecto representa una apuesta por reinventar el desarrollo urbano en condiciones extremas. Egipto no solo intenta resolver sus problemas actuales, sino también posicionarse como un referente global en planificación inteligente.

La magnitud de la iniciativa deja claro que el país está dispuesto a experimentar con soluciones a gran escala. En un entorno dominado por la arena, la nueva capital surge como una respuesta audaz que podría transformar la manera en que se construyen las ciudades del mañana.

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