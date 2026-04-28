Los montañistas lidian con el entorno inhóspito del volcán sudamericano, donde el suelo pedregoso y el clima hostil definen el ascenso. | Ilustración con IA/ChatGPT/CDN

Los montañistas lidian con el entorno inhóspito del volcán sudamericano, donde el suelo pedregoso y el clima hostil definen el ascenso. | Ilustración con IA/ChatGPT/CDN

Un gigantesco volcán domina la cordillera de los Andes como la cumbre activa de mayor elevación en la Tierra. Esta formación alcanza los 6.893 metros sobre el nivel del mar en el límite fronterizo entre dos países. De acuerdo con el Programa de Vulcanismo Global (GVP) del Instituto Smithsoniano, este coloso posee un ambiente árido y pone a prueba la resistencia física y climática de cualquier visitante que explore su superficie.

La relevancia científica y deportiva de esta mole geológica radica en su fisonomía singular y su persistente actividad geotérmica. Pese a que su evento eruptivo final sucedió hace más de 1.000 años, los expertos califican al sitio como una de las 'formaciones geológicas más fascinantes' por su posición estratégica. El acceso a esta zona remota e inhóspita en Sudamérica representa un desafío logístico para investigadores y montañistas.

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¿Cuál es el volcán más alto del mundo, ubicado en Sudamérica?

El Nevado Ojos del Salado ostenta el título de la estructura volcánica con mayor altitud en la Tierra y marca el límite fronterizo entre la Región de Atacama en Chile y la provincia de Catamarca en Argentina. Su cúspide presenta una morfología singular de cumbres gemelas, compuestas por el Torreón Oeste y el Torreón Este, que señalan puntos geográficos de soberanía compartida.

Su aridez se debe a su posición dentro del desierto de Atacama, el sitio más seco del planeta. Tal carencia hídrica restringe la aparición de glaciares extensos, pero eleva la complejidad logística para las expediciones que transitan por el Paso San Francisco. Los montañistas lidian con un entorno inhóspito, donde el suelo pedregoso y el clima hostil definen el ascenso hacia este imponente monumento natural sudamericano.

¿Cómo es el lago ubicado en uno de sus cráteres?

El coloso alberga en su cima la laguna de mayor altitud del planeta, considerada 'el cuerpo de agua más cercano al cielo' por especialistas. Esta masa hídrica, de apenas 100 metros de ancho, subsiste en estado fluido gran parte del año gracias a la energía geotérmica que brota del subsuelo volcánico. El GVP sostiene que el sitio es 'pequeño pero fascinante, alimentado por el deshielo de los campos de nieve cercanos'.

Investigadores y escaladores centran su interés en ese ecosistema debido a su ubicación límite y la resiliencia que exhibe frente a condiciones inhóspitas. Las fumarolas impiden la congelación total del líquido, que proviene de los neveros circundantes y se derrite por el calor interno. Asimismo, diversos expertos subrayan que "el Nevado Ojos del Salado y su lago en el cráter se presentan como un refugio geológico de vida", un rincón terrestre donde la naturaleza persiste contra todo pronóstico.

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¿Qué tan activo se encuentra este coloso actualmente?

Se trata de un estratovolcán dinámico cuyo evento eruptivo mayor ocurrió hace 13 siglos. Según el GVP, el Ojos del Salado sigue mostrando actividad fumarólica, lo que indica que el volcán permanece activo en términos geotérmicos, aunque no ha registrado erupciones explosivas significativas en tiempos recientes. Durante 1993, la montaña emitió pequeñas nubes de ceniza y vapor, suceso que despertó alerta entre científicos y deportistas por la vigencia de sus procesos internos.

La persistente emanación gaseosa en las cimas confirma que esa estructura geológica mantiene energía latente bajo un ritmo pausado. La presencia de fumarolas y un proceso geotérmico limitado siguen siendo características del coloso, lo que lo convierte en un punto de interés para vulcanólogos y geólogos. El monitoreo constante resulta crucial para descifrar el comportamiento térmico dentro del cordón andino y prevenir posibles riesgos naturales.

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