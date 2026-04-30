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Deportes

Horacio Melgarejo, DT de Cienciano, protagoniza tenso cruce en conferencia de prensa: “Siguiente pregunta o me paro y me voy”

El estratega argentino reaccionó con dureza en conferencia de prensa tras el 1-0 ante Atlético Mineiro por la Copa Sudamericana y cuestionó el nivel de las preguntas.

DT de Cienciano protagoniza tenso momento en rueda de prensa.
DT de Cienciano protagoniza tenso momento en rueda de prensa.
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Cienciano consiguió un triunfo clave por 1-0 frente a Atlético Mineiro de Brasil por la tercera jornada de la Copa Sudamericana. El encuentro se disputó en el estadio Inca Garcilaso de la Vega, en Cusco, donde el cuadro imperial volvió a hacerse fuerte ante un rival de peso en el continente.

El único tanto del compromiso fue obra de Neri Bandiera, lo que le permitió al equipo dirigido por Horacio Melgarejo sumar tres puntos importantes en casa. Tras el pitazo final, la atención se trasladó a la conferencia de prensa, donde el técnico argentino protagonizó un momento tenso con los medios.

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Melgarejo protagoniza tenso cruce con la prensa tras 1-0 ante Atlético Mineiro

El técnico argentino mostró su incomodidad desde el inicio de la conferencia y cuestionó el enfoque de algunas preguntas. “Se nota que nunca jugaste al fútbol”, respondió ante una consulta, y luego remarcó la diferencia con su rival al señalar que el presupuesto del conjunto brasileño supera ampliamente al de su equipo.

Con el avance de la conversación, el entrenador mantuvo un tono irónico frente a nuevas interrogantes sobre el rendimiento. Incluso, evitó profundizar en algunas respuestas y dejó frases cortantes ante consultas sobre el funcionamiento del equipo.

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El momento más tenso se dio cuando fue consultado sobre si su equipo debió ampliar la ventaja en el marcador. “Siguiente pregunta o me paro y me voy”, advirtió, y llegó a negarse a responder a uno de los periodistas presentes.

Pese al cruce, Melgarejo también se refirió al desarrollo del partido y defendió el marcador obtenido. El entrenador señaló que, más allá del tanteador, el equipo respondió ante un rival exigente y que factores como el desgaste físico y la actuación del arquero contrario influyen en el resultado.

En el cierre, el técnico fue más allá y lanzó una crítica directa al trabajo de la prensa: “Hacen cada pregunta que no puedo creer. ¡Qué malos que son!”, expresó tras la victoria.

Cienciano se consolida como líder del grupo

Más allá del cruce en conferencia, el resultado le permite a Cienciano posicionarse como líder del Grupo A de la Copa Sudamericana con 7 puntos en 3 fechas, manteniendo el invicto en el certamen.

El cuadro cusqueño ha convertido su localía en una fortaleza y suma un triunfo de peso ante uno de los planteles más competitivos del torneo. Por su parte, Atlético Mineiro quedó relegado en la tabla con tres puntos, lo que complica sus opciones en la serie.

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