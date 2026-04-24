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China desafía la lógica y lanza la primera ‘central eléctrica que vuela’ capaz de generar un megavatio de energía

Esta turbina integra tecnología de dirigibles con aerogeneradores, lo que la hace destacar por su eficiencia energética y su capacidad de generar energía de forma estable.

En Sichuan, China, una innovadora turbina eólica voladora, S2000 SAWES, promete revolucionar la generación eléctrica al flotar en el aire y aprovechar vientos de gran altitud.
En Sichuan, China, una innovadora turbina eólica voladora, S2000 SAWES, promete revolucionar la generación eléctrica al flotar en el aire y aprovechar vientos de gran altitud. | Foto: Sawes Energy
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En China, un desarrollo tecnológico ha captado la atención del mundo al romper con los esquemas tradicionales de generación eléctrica. Se trata de una turbina que no necesita torres ni cimentaciones: flota en el aire y aprovecha los vientos de gran altitud para producir energía de forma constante, marcando un posible punto de inflexión en el sector renovable.

El sistema, denominado S2000 SAWES, fue desarrollado por la empresa Sawes Energy Technology y ya logró completar con éxito su primer vuelo de prueba. Con dimensiones de hasta 60 metros de largo, esta estructura inflable asciende a unos 2.000 metros y es capaz de generar hasta un megavatio, lo que representa un avance frente a la energía eólica convencional tanto en eficiencia como en costos.

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El S2000 combina la tecnología de dirigibles con aerogeneradores, aumentando la eficiencia y estabilidad de la producción de energía, aunque enfrenta retos en su viabilidad económica a largo plazo. Foto: Sawes Energy Technology

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¿Cómo funciona la primera turbina eólica voladora?

El S2000 combina la tecnología de dirigibles con aerogeneradores tradicionales, creando una plataforma aerotransportada capaz de captar vientos más fuertes y constantes que los que se registran a nivel del suelo. Esta característica permite una producción energética más estable, superando una de las principales limitaciones de los molinos clásicos.

Según explicó Dun Tianrui, CEO de la compañía, “una hora de operación puede generar suficiente electricidad para cargar completamente aproximadamente 30 vehículos eléctricos de alta gama”. Durante las pruebas, el sistema alcanzó su altitud operativa en apenas 30 minutos y produjo 385 kilovatios-hora, conectándose incluso a la red eléctrica, un hito inédito para este tipo de tecnología.

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¿Por qué podría ser más barata que la energía eólica tradicional?

Uno de los aspectos más disruptivos de este proyecto es su bajo costo. Al no requerir grandes estructuras de acero, cimentaciones ni obras civiles complejas, el sistema reduce significativamente la inversión inicial. Además, su diseño permite transportarlo en contenedores estándar y desplegarlo en cuestión de horas.

Esta eficiencia logística abre la puerta a su uso en zonas remotas, regiones afectadas por desastres o lugares donde construir infraestructura convencional resulta inviable. La empresa sostiene que, a gran escala, el costo de la electricidad generada podría ser hasta diez veces menor que el de la eólica tradicional.

Esta innovadora turbina, con 60 metros de largo, genera hasta un megavatio y su diseño evita la necesidad de estructuras complejas. Foto: Sawe Energy Technology

Esta innovadora turbina, con 60 metros de largo, genera hasta un megavatio y su diseño evita la necesidad de estructuras complejas. Foto: Sawe Energy Technology

¿Qué desafíos enfrenta esta tecnología?

Pese a sus ventajas, el futuro del S2000 dependerá de su viabilidad económica a largo plazo. Expertos advierten que no basta con demostrar que funciona, sino que los costos de fabricación, operación y mantenimiento deben ser compensados por la energía generada.

Además, aunque la idea de turbinas voladoras no es nueva —concepto impulsado por el ingeniero Qian Xuesen, ingeniero aeroespacial cofundador del Jet Propulsion Laboratory de la NASA—, intentos previos en Occidente no lograron consolidarse comercialmente. Ahora, con avances en materiales, diseño y sistemas de control, esta tecnología vuelve a tomar impulso con la promesa de transformar la forma en que se produce electricidad a nivel global.

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