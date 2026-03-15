El asesor del gobierno iraní desacredita los rumores, asegurando que Jameneí está "sano y salvo", mientras se intensifican las tensiones entre EE. UU. e Irán. Foto: Composición LR/AFP

El asesor del gobierno iraní desacredita los rumores, asegurando que Jameneí está "sano y salvo", mientras se intensifican las tensiones entre EE. UU. e Irán. Foto: Composición LR/AFP

Donald Trump se sumó a las especulaciones sobre el estado de salud del nuevo Líder Supremo, Mojtaba Jameneí, las cuales iniciaron tras las declaraciones del secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, quien afirmó que el líder iraní está "herido" y muy posiblemente "desfigurado". En esa línea, el mandatario republicano resaltó que no se sabe "siquiera si está vivo". Además, fundamentó el rumor con el hecho de que, hasta el momento, "nadie ha podido demostrarlo".

Las afirmaciones, hechas en una entrevista telefónica con la cadena NBC, no dejaron el terreno de los supuestos, pues, en ánimo de no confirmar lo mencionado antes, el americano envió un mensaje directo al hijo y sucesor de Alí Jameneí: "Debería hacer algo muy inteligente por su país, y eso es rendirse".

TE RECOMENDAMOS CASA 8 EN LA CARTA ASTRAL | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

Aunque los rumores no dejan de ser alimentados por Washington, desde Teherán se ha descartado por completo la posibilidad de que su máxima imagen se encuentre afectada, como lo especificó el asesor de gobierno Yusef Pezeshkian, hijo del presidente Masud Pezeshkian. “Me han dicho que, gracias a Dios, se encuentra sano y salvo", señaló el último jueves.

PUEDES VER: Donald Trump quiere implicación internacional para garantizar el tráfico en el estrecho de Ormuz

Irán apunta contra el primer ministro israelí

Bajo este contexto, la Guardia Revolucionaria realizó una amenaza concreta a Benjamín Netanyahu asegurando que seguirá una persecución para "matar con toda nuestra fuerza", según un comunicado difundido por su oficina de comunicación y publicado en la web Sepah News. La intimidación se reproduce en paralelo al anuncio de la 52.ª oleada de ataques.

El representante de Relaciones Exteriores, Abás Araqchi, concretó el frente confrontacionista al indicar que "esta guerra terminará cuando tengamos la certeza de que no se repetirá y de que se pagarán reparaciones".

Asimismo, afirmó que Teherán posee "muchas pruebas" de que las bases de EE. UU. en Oriente Medio fueron utilizadas para atacar a la república islámica. Araqchi detalló que existen imágenes por satélite y vigilancia electrónica que demuestran que estas se están empleando para llevar a cabo bombardeos desde Emiratos Árabes Unidos contra la isla de Jark.

Acciones cruzadas

Por su parte, el ejército israelí lanzó una ofensiva aérea de "gran escala" en el oeste de Irán, marcando el 16.º día de su campaña conjunta. El objetivo fue destruir la infraestructura vinculada al régimen, al que califica como uno "terrorista".

El país también rechazó cualquier posibilidad de negociaciones directas con Líbano. El canciller Gideon Saar fue rotundo al declarar que no se prevén conversaciones, descartando las declaraciones de fuentes provenientes de Beirut que indicaban que los diálogos estaban "en la agenda".

El costo humanitario del conflicto es alarmante. Desde que comenzó la guerra, los ataques han matado a al menos 850 personas, incluidos 107 niños y 66 mujeres. Otras 2.105 han resultado heridas, entre ellas 32 miembros del personal de salud.

Washington afirma avances contra Teherán

Estados Unidos reportó la destrucción de más de 65 embarcaciones y atacó cerca de 6.000 objetivos dentro del territorio desde el inicio de la operación ‘Furia Épica’, según informó desde la Casa Blanca Karoline Leavitt. En comentarios a la cadena Fox News, aseguró que la misión continuará hasta que se cumplan los propósitos fijados.

La portavoz detalló que la capacidad de Irán para lanzar misiles disminuyó en un 90%, mientras que sus capacidades con drones han caído en un 95%. Enfatizó también en que la marina iraní ha sido "aniquilada totalmente", eliminando así la amenaza de proyectiles balísticos.

"Estamos erradicando por completo", afirmó. Leavitt señaló que una de las prioridades de la acción es evitar que Teherán desarrolle una bomba nuclear que represente un peligro global y a las tropas en la región.