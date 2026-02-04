HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

El país de América Latina que rompe record histórico y se consolida como líder mundial en producción de plata

Según cifras actuales, la plata superó los 100 dólares la onza, lo que marca un cambio en los mercados financieros mundiales impulsado por una alta demanda y una oferta limitada por varios años.

Un país de América Latina se consolidó como líder mundial en producción de plata.
Un país de América Latina se consolidó como líder mundial en producción de plata.

La plata, tradicionalmente considerada el “hermano menor” del oro, ha pasado a ser el protagonista en los mercados globales. El pasado 23 de enero, el metal precioso superó por primera vez la histórica barrera de los 100 dólares la onza, un hito que marca un cambio de paradigma en el panorama financiero internacional. Esta subida, impulsada por una creciente demanda de inversionistas y un déficit de oferta que persiste desde hace más de 5 años, ha puesto a la plata al centro de las miradas.

En medio de este auge, un país de América Latina ha dado un paso decisivo para consolidarse como potencia mundial en la producción de la plata, batiendo récords históricos. Este fenómeno destaca no solo el valor creciente del metal, sino también la competitividad y el papel crucial que juega este país en la economía mundial de los metales preciosos.

PUEDES VER: Este es el país de América Latina que supera a Perú y EE.UU. con la mayor producción de uvas en el mundo junto a China

lr.pe

¿Qué país de América Latina es el líder mundial de plata? 

Con una estimación de 6,300 toneladas métricas para el año 2024, México se ha consolidado como el mayor productor mundial de plata. Esta destacada posición no es fruto de contar con las mayores reservas del mineral, pues su porcentaje en las reservas globales conocidas es de alrededor del 6%. Su verdadera fortaleza radica en su infraestructura minera avanzada y en la calidad de los yacimientos de alta ley, lo que le permite extraer más cantidad de plata de lo que su geología podría prever.

Las cifras de producción de plata en 2024 en México significa un aumento a las estadísticas obtenidas en 2023 (6.289,123 toneladas métricas). Asimismo, en 2022, el país centroamericano registró una producción 6.195.000 toneladas métricas y en 2021 fue de 6.108.000.

La clave de este éxito está en su capacidad para maximizar la eficiencia en la extracción, gracias a un conjunto de minas de alto rendimiento que continúan abasteciendo al mercado. México ha logrado sobrepasar las expectativas en términos de volumen, apoyado en una infraestructura que ha sido cuidadosamente desarrollada a lo largo de los años, lo que le permite mantener su primacía en la industria. Además, México aporta cerca de una cuarta parte de toda la plata extraída en el planeta.

PUEDES VER: Científicos chinos revelan que las colillas de cigarrillos podrían ser materiales clave para almacenar energía y crear baterías

lr.pe

China y otro país de América Latina también lideran la lista

China se posicionó en segundo lugar de los países con mayor producción de plata con unas 3.300 toneladas métricas de plata. A diferencia de México, gran parte de su producción proviene como subproducto de la minería de plomo y zinc, lo que hace que su oferta dependa más del ciclo industrial que del precio del metal precioso.

Perú, con alrededor de 3,100 toneladas métricas, ocupó el tercer puesto, destacando una vez más la importancia de la región en el mercado de la plata. Junto con México y China, estos tres países representaron más de la mitad de la producción mundial, que se estimó en 25.000 toneladas métricas.

PUEDES VER: Estos son los 6 países de América Latina que vivirían bajo condiciones de calor extremo en 2050: ¿Perú figura en la lista?

lr.pe

La plata: un refugio económico en tiempos de incertidumbre

Aunque la producción de plata se distribuye por varias regiones, el mercado sigue estando dominado por unos pocos actores. La alta demanda industrial, especialmente en sectores como la electrónica, la energía solar y la electrificación, ha mantenido el mercado en déficit durante los últimos cinco años, lo que ha aumentado la importancia estratégica de los países productores.

Asimismo, la plata no solo es vista como un activo refugio en tiempos de incertidumbre geopolítica y financiera, sino que también juega un papel crucial en la economía. El aumento a 100.29 dólares por onza el 23 de enero no fue un hecho aislado.

El mercado reaccionó a una combinación de factores, como las compras masivas de inversores minoristas en ciudades como Nueva York, Londres y Shanghái; la incertidumbre geopolítica, incluyendo las tensiones comerciales entre Estados Unidos y sus aliados, y la falta de avances significativos en la guerra de Ucrania; además de las preocupaciones sobre la política monetaria en la Casa Blanca.

