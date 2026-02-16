Fátima Bosch habló horas después de sufrir un desmayo durante la ‘Fiesta de la fruta y de las flores’ realizada en Ambato, Ecuador. El hecho se dio cuando la vigente Miss Universo saludaba a los asistentes desde una carroza cuando, de pronto, se desvaneció, aunque sin perder completamente el conocimiento.

La modelo cayó de rodillas y comenzó a sujetarse el pecho, mostrando su dificultad para respirar, por lo que fue auxiliada de inmediato por personal médico. Ante la preocupación de sus miles de seguidores, la mexicana decidió explicar lo ocurrido y aclaró que se trató de un episodio pasajero. “El desvanecimiento que presente fue un episodio momentáneo derivado del agotamiento”, escribió en sus redes sociales.

Fátima Bosch agradeció a sus seguidores por preocuparse por ella tras desmayarse en desfile

Fátima Bosch, de 25 años, utilizó sus redes sociales horas después de su desmayo para explicar que el desmayo fue producto del agotamiento y, además, agradecer las múltiples muestras de cariño recibidas por parte de sus seguidores.

“Agradezco profundamente las muestras de preocupación y cariño recibidas en Ecuador y a través de mis redes sociales. El desvanecimiento que presenté fue un episodio momentáneo derivado del agotamiento”, escribió la representante mexicana.

Además, recalcó que este percance no afectará el cumplimiento de sus actividades como Miss Universo 2025. “Me encuentro bien y continúo con las actividades de la agenda programada con responsabilidad. Gracias por su apoyo y cariño incondicional siempre”, precisó.

Desmayo de Fátima Bosch se hace viral en redes sociales

El desmayo de Fátima Bosch durante un desfile en Ecuador se hizo viral en redes sociales. Si bien no perdió el conocimiento al 100 por ciento, ya que logró sujetarse de una baranda, muchos usuarios aseguraron que el episodio se habría producido por la altura de la localidad.

Sin embargo, la propia reina de belleza descartó esta versión y aclaró que el incidente fue consecuencia del agotamiento debido a sus múltiples actividades que cumple como Miss Universo