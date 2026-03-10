Sporting Cristal enfrentará a la Universidad Católica de Ecuador, este miércoles a las 7.00 p. m. en el marco de la segunda fecha del Grupo B de la Copa Libertadores 2026. Los hinchas que no puedan asistir al Estadio Olímpico Atahualpa de Quito deberán ver la transmisión DGO y DSports. La República Deportes también cubrirá todas las incidencias.

El joven equipo 'celeste' quiere recuperar su mejor versión, tras una dura derrota en su debut por el torneo de clubes más importante del continente. Sin duda, un partido clave para evitar irse a casa de forma prematura. A todo o nada en Quito.

¿A qué hora juega Sporting Cristal vs U Católica por Copa Libertadores Sub 20?

Los hinchas celestes no quieren perderse este duelo clave en la Copa Libertadores Sub 20, ya que necesitan ganar. Por este motivo, La República Deportes te juega los horarios confirmados en diferentes zonas de Sudamérica.

Perú: 7.00 p. m.

Ecuador: 7.00 p. m.

Colombia: 7.00 p. m.

Argentina: 9.00 p. m.

Brasil: 9.00 p. m.

Chile: 9.00 p. m.

¿Dónde ver Sporting Cristal vs U Católica por Copa Libertadores Sub 20?

Los fanáticos de Sporting Cristal que no puedan asistir al Estadio Olímpico Atahualpa de Quito deberán seguir el duelo por DIRECTV Sports o DGO, aunque también tendrás todos los detalles en la web de La República Deportes.

¿Cómo llega Sporting Cristal y U Católica de Ecuador a la Copa Libertadores Sub 20?

Ambos clubes necesitan ganar, dado que fueron goleados en sus estrenos. El equipo 'Cervecero' sufrió una dura derrota de 4-1 en un encuentro que comenzó a su favor, pero que se tornó complicado antes de finalizar la primera mitad. Lamentablemente, la expulsión de Salgado condicionó el resultado.

La Universidad Católica de Quito necesita urgentemente una victoria, tras haber sido derrotada 5-0 en su debut por el potente Palmeiras de Brasil, uno de los principales candidatos al título. Es importante recordar que en la Copa Libertadores Sub 20, solo los líderes de los tres grupos avanzan a las semifinales, junto con el mejor segundo clasificado.

Fixture del Grupo B en Copa Libertadores Sub 20