HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Gobierno anuncia el retorno a clases presenciales en Lima y Callao
Gobierno anuncia el retorno a clases presenciales en Lima y Callao     Gobierno anuncia el retorno a clases presenciales en Lima y Callao     Gobierno anuncia el retorno a clases presenciales en Lima y Callao     
EN VIVO

Nuevas elecciones y el sector salud olvidado | Epicentro Electoral - Réplica

Deportes

Sporting Cristal vs U Católica Ecuador EN VIVO por Copa Libertadores Sub 20: hora y canales para ver el partido

Ambos equipos llegan al partido tras duras derrotas en su debut. Los 'celestes ' buscan reivindicarse tras caer 4-1, mientras que la Universidad Católica fue goleada 5-0 por Palmeiras.

Sporting Cristal se mide a U Católica por Copa Libertadores Sub 20. Foto: Lr/ Betsabeth De Los Santos
Sporting Cristal se mide a U Católica por Copa Libertadores Sub 20. Foto: Lr/ Betsabeth De Los Santos

Sporting Cristal enfrentará a la Universidad Católica de Ecuador, este miércoles a las 7.00 p. m. en el marco de la segunda fecha del Grupo B de la Copa Libertadores 2026. Los hinchas que no puedan asistir al Estadio Olímpico Atahualpa de Quito deberán ver la transmisión DGO y DSports. La República Deportes también cubrirá todas las incidencias.

El joven equipo 'celeste' quiere recuperar su mejor versión, tras una dura derrota en su debut por el torneo de clubes más importante del continente. Sin duda, un partido clave para evitar irse a casa de forma prematura. A todo o nada en Quito.

PUEDES VER: Revelan posible razón por la que Jairo Vélez se fue de Universitario: "Siempre habría alguien por encima de él"

lr.pe

¿A qué hora juega Sporting Cristal vs U Católica por Copa Libertadores Sub 20?

Los hinchas celestes no quieren perderse este duelo clave en la Copa Libertadores Sub 20, ya que necesitan ganar. Por este motivo, La República Deportes te juega los horarios confirmados en diferentes zonas de Sudamérica.

  • Perú: 7.00 p. m.
  • Ecuador: 7.00 p. m.
  • Colombia: 7.00 p. m.
  • Argentina: 9.00 p. m.
  • Brasil: 9.00 p. m.
  • Chile: 9.00 p. m.

PUEDES VER: Paolo Guerrero lanza indirecta tras triunfo de Alianza Lima ante Melgar: "Saludos para todos los expertos del aire acondicionado"

lr.pe

¿Dónde ver Sporting Cristal vs U Católica por Copa Libertadores Sub 20?

Los fanáticos de Sporting Cristal que no puedan asistir al Estadio Olímpico Atahualpa de Quito deberán seguir el duelo por DIRECTV Sports o DGO, aunque también tendrás todos los detalles en la web de La República Deportes.

PUEDES VER: Bolivia vs Surinam: fecha, hora y canal confirmado para ver el partido del repechaje al Mundial 2026

lr.pe

¿Cómo llega Sporting Cristal y U Católica de Ecuador a la Copa Libertadores Sub 20?

Ambos clubes necesitan ganar, dado que fueron goleados en sus estrenos. El equipo 'Cervecero' sufrió una dura derrota de 4-1 en un encuentro que comenzó a su favor, pero que se tornó complicado antes de finalizar la primera mitad. Lamentablemente, la expulsión de Salgado condicionó el resultado.

La Universidad Católica de Quito necesita urgentemente una victoria, tras haber sido derrotada 5-0 en su debut por el potente Palmeiras de Brasil, uno de los principales candidatos al título. Es importante recordar que en la Copa Libertadores Sub 20, solo los líderes de los tres grupos avanzan a las semifinales, junto con el mejor segundo clasificado.

PUEDES VER: Juan Reynoso y su provocativa declaración tras gestos contra hinchas de Alianza Lima: "Esta es mi casa"

lr.pe

Fixture del Grupo B en Copa Libertadores Sub 20

  • 11/03: Olimpia vs. Palmeiras (5.00 p. m. en el Estadio Rodrigo Paz Delgado)
  • 11/03: Sporting Cristal vs. Universidad Católica (7.00 p. m. en el Estadio Olímpico Atahualpa)
  • 14/03: Palmeiras vs. Sporting Cristal (4.30 p. m. en el Estadio Olímpico Atahualpa)
  • 14/03: Universidad Católica vs. Olimpia (7.30 p. m. en el Estadio Olímpico Atahualpa)
Notas relacionadas
Fixture de la Copa Libertadores sub-20: con Sporting Cristal, resultados y tabla de posiciones de la fase de grupos

Fixture de la Copa Libertadores sub-20: con Sporting Cristal, resultados y tabla de posiciones de la fase de grupos

LEER MÁS
Olimpia goleó 4-1 a Sporting Cristal por la Copa Libertadores sub-20

Olimpia goleó 4-1 a Sporting Cristal por la Copa Libertadores sub-20

LEER MÁS
Sporting Cristal en la Copa Libertadores sub-20: grupo y rivales confirmados del club celeste

Sporting Cristal en la Copa Libertadores sub-20: grupo y rivales confirmados del club celeste

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Alianza Lima

Últimas noticias sobre Alianza Lima

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Sporting Cristal

Últimas noticias sobre Sporting Cristal

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Alineaciones Sporting Cristal vs Carabobo: el posible once de Paulo Autuori para clasificar a la fase de grupos de Copa Libertadores

Alineaciones Sporting Cristal vs Carabobo: el posible once de Paulo Autuori para clasificar a la fase de grupos de Copa Libertadores

LEER MÁS
Revelan posible razón por la que Jairo Vélez se fue de Universitario: "Siempre habría alguien por encima de él"

Revelan posible razón por la que Jairo Vélez se fue de Universitario: "Siempre habría alguien por encima de él"

LEER MÁS
Bolivia vs Surinam: fecha, hora y canal confirmado para ver el partido del repechaje al Mundial 2026

Bolivia vs Surinam: fecha, hora y canal confirmado para ver el partido del repechaje al Mundial 2026

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
Alisado Brasilero para todo largo con opción a corte. Elige local

Soho Color Salón & Spa

Alisado Brasilero para todo largo con opción a corte. Elige local

PRECIO

S/ 99.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Crisis en el gabinete: ministro de Salud presenta su renuncia, pero Gobierno evalua si lo acepta

Trump revela la destrucción de buques minadores iraníes en Ormuz y el Ejercito confirma 16 objetivos alcanzados

Melissa Loza conmueve al confesar la muerte de su madre tras dura batalla contra el cáncer: "Luchó hasta el final"

Deportes

Paolo Guerrero lanza indirecta tras triunfo de Alianza Lima ante Melgar: "Saludos para todos los expertos del aire acondicionado"

Revelan posible razón por la que Jairo Vélez se fue de Universitario: "Siempre habría alguien por encima de él"

Canal de TV confirmado para ver Sporting Cristal - Carabobo por la vuelta de la fase 3 de Copa Libertadores

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Crisis en el gabinete: ministro de Salud presenta su renuncia, pero Gobierno evalua si lo acepta

Tomás Gálvez se reunió con José María Balcázar en Palacio de Gobierno: encuentro duró más de una hora

Multa por no votar en Elecciones Perú 2026: revisa los montos actualizados por distrito

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025