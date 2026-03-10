HOYSuscripcion LR Focus

Gobierno anuncia el retorno a clases presenciales en Lima y Callao
Tomás Gálvez se reunió con José María Balcázar en Palacio de Gobierno: encuentro duró más de una hora

El fiscal de la Nación interino y sus funcionarios de confianza se reunieron con el presidente en medio de la crisis que atraviesa el Ministerio Público por la falta de presupuesto.

El Ministerio Público sufre el recorte del presupuesto lo que afecta a los distritos fiscales del país. Foto: Presidencia.
El Ministerio Público sufre el recorte del presupuesto lo que afecta a los distritos fiscales del país. Foto: Presidencia.

El fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez Villegas, se reunió con el presidente José María Balcázar en Palacio de Gobierno, el último lunes 9 de marzo.

Tomás Gálvez ingresó a las 9.40 a. m. y estuvo hasta las 11.03 a. m. A esa misma hora también se registró la visita de la secretaria general de la Fiscalía de la Nación, Ana Velarde Roa y del gerente general del Ministerio Público, César Enrique Gutiérrez.

WOLFGANG GROZO: ¿QUIÉN ES? Y CRISIS DEL GAS | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS #FEEG2026

De acuerdo a la información a la que accedió este medio, Tomás Gálvez y sus funcionarios de confianza se reunieron con el mandatario para explicar la difícil situación que atraviesa el Ministerio Público y solicitar un presupuesto de más de 700 millones de soles para este año.

El coordinador de las Fiscalías Especializadas contra la Criminalidad Organizada, fiscal Jorge Chávez Cotrina, señaló en Infobae que la falta de presupuesto repercute en algunas sedes fiscales que no tienen los recursos para pagar servicios como electricidad, agua o conexión a internet.

"Nos han dado el presupuesto por debajo de lo que se ha solicitado, lo cual ha traído un desfase en los gastos, y es que a más de 4,700 trabajadores de función fiscal y administrativa no va a poder pagárseles su sueldo en el mes de marzo, motivo por el cual van a ser obviamente despedidos si es que no se nos da el crédito adicional. Esto es gravísimo", dijo.

"También están los fiscales de todas las jerarquías, que también existe el riesgo de que, a partir del mes de abril, no se les pueda pagar sus remuneraciones (…) El Ministerio Público está siendo reducido a la mínima expresión por una falta de decisión política del Gobierno y por una falta de visión, porque el Ministerio Público es el titular de la acción penal, es el que conduce la investigación y, obviamente, somos los que estamos poniendo el pecho, pese a los magros recursos, frente al crimen organizado", añadió.

Recorte de presupuesto

La República revisó el portal de Transparencia Económica del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) los presupuestos asignados a la Fiscalía en los últimos años. En el detalle se corroboró que entre el 2025 y 2026 hay un recorte de 72 millones 351 mil 372 soles.

