Mundo

José Antonio Kast en contra de la ayuda humanitaria que Chile enviará a Cuba: "Ha generado una dictadura"

El presidente electo argumentó que cualquier asistencia debe estar condicionada a la democracia, una exigencia que no observa en el actual contexto cubano.

Kast agregó que cualquier apoyo "tiene que pasar, necesariamente, porque se exija democracia y eso no lo he visto". Foto: AFP.
Kast agregó que cualquier apoyo "tiene que pasar, necesariamente, porque se exija democracia y eso no lo he visto". Foto: AFP.

José Antonio Kast cuestionó la ayuda económica y humanitaria que enviará Chile a Cuba en medio de la crisis que golpea al país de centro américa por las presiones de Estados Unidos. “No estoy de acuerdo”, enfatizó el presidente electo, justificando su posición al acusar “una dictadura por más de 60 años y que ha puesto al pueblo cubano en una situación muy desmedrada”.

La reacción se da luego de que la semana pasada el actual gobierno de Gabriel Boric indicó que aportaría para ayudar a la isla un millón de dólares, mediante el Fondo contra el Hambre y la Pobreza de la Agencia de Cooperación Internacional para el Desarrollo de Unicef. Kast agregó que cualquier apoyo "tiene que pasar, necesariamente, porque se exija democracia y eso no lo he visto".

Por su parte, Alberto Van Klaveren, ministro de Relaciones Exteriores, aseguró que el envío "no (es) un respaldo al Partido Comunista" y clasificó el contexto en la isla de “drama humanitario”.

Discrepancia ideológica

En continuidad con su línea crítica, el líder de la derecha chilena explicó que la mayor obstrucción que vive el país caribeño es “no permitir el desarrollo de la ciudadanía en el emprendimiento, que llegue tecnología”. Cabe indicar que el bloqueo petrolero estadounidense se intensificó tras la intervención en Venezuela.

Una de las repercusiones de la acción intervencionista se vio reflejada en la cancelación de su Festival del Habano, evento que suele aportar ingresos económicos a la nación con las reconocidas subastas. En 2025, la celebración recaudó más de 16 millones de euros, mientras que en los años anteriores obtuvo 17 millones y 111 millones de euros, respectivamente.

El cerco de Estados Unidos para reducir la entrada de divisas a Cuba se estrecha: mientras algunos países cuestionan los acuerdos para recibir médicos cubanos bajo presión de Washington.

No es el único respaldo internacional

El gobierno de México ya envió más de 800 toneladas de ayuda humanitaria en dos buques que atracaron en el puerto de La Habana, con leche, arroz, carne y artículos de higiene para la población civil, y ha prometido continuar con envíos adicionales.

Otros países también expresaron su solidaridad o compromiso. Rusia manifestó su disposición a suministrar petróleo y derivados para aliviar la grave escasez de combustible en la isla, aunque no se ha confirmado un calendario definitivo de envíos. España, por su parte, prometió recientemente aportaciones de alimentos y productos sanitarios por alrededor de un millón de euros, canalizadas a través de organismos internacionales como la AECID y la ONU para asegurar que lleguen a quienes más lo necesitan

