Claudia Sheinbaum informó que averiguará por qué el gobierno de Trump cerró el aeropuerto internacional de El Paso. | Composición LR

Claudia Sheinbaum informó que averiguará por qué el gobierno de Trump cerró el aeropuerto internacional de El Paso. | Composición LR

El gobierno de Donald Trump anunció hoy, 11 de febrero de 2026, que el Ejército había interceptado y neutralizado drones de cárteles mexicanos que penetraron el espacio aéreo de Estados Unidos. La acción se produjo luego de que la Administración Federal de Aviación (FAA) suspendiera brevemente los vuelos en el aeropuerto internacional de El Paso, situado en Texas, en la frontera con México.

Un funcionario, bajo condición de anonimato, declaró a la agencia AFP que las fuerzas "tomaron medidas para desactivar" los artefactos utilizados por las organizaciones criminales. Sin embargo, el Pentágono determinó que no existía "ninguna amenaza para el transporte comercial".

TE RECOMENDAMOS PÉNDULO HEBREO: QUÉ ES, CÓMO FUNCIONA Y QUÉ PASA REALMENTE | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

PUEDES VER: China saca de la jugada a Estados Unidos y se convierte en el mayor productor de cobre de este país de América Latina

Cierre aéreo en El Paso genera polémica y la FAA da marcha atrás

La FAA informó que interrumpió durante diez días los vuelos con destino u origen en el aeropuerto de El Paso por "razones de seguridad". No obstante, la administración Trump no precisó los motivos que afectaban a localidades como Ciudad Juárez y Santa Teresa. "Ningún piloto está autorizado a volar una aeronave en las zonas a las que se refiere este aviso", advirtió la agencia.

La medida también perjudicaba a las principales aerolíneas estadounidenses, como Southwest, Delta, United y American. A través de la red social X, la legisladora demócrata Verónica Escobar indicó que la iniciativa era contradictoria, porque no existía una "amenaza inmediata para la comunidad ni para las áreas circundantes". La funcionaria además pidió que se levanten las restricciones.

Horas después, la FAA se retractó y comunicó que levantará el cierre del espacio aéreo. "Todos los vuelos reanudarán sus operaciones con normalidad", señaló. En declaraciones al Wall Street Journal, el representante demócrata por El Paso, Chris Canales, calificó la decisión de "radical" y aseveró que nadie en el gobierno local "recibió un aviso".

México niega reportes de drones

En la Mañanera del Pueblo, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que México no tiene reportes sobre la presencia de drones utilizados por grupos criminales en la frontera con Estados Unidos. La mandataria remarcó que el país está dispuesto a compartir información con Washington. "Vamos a averiguar exactamente las causas por las que se cerró", comentó sobre el cierre aéreo en El Paso.

Sheinbaum, según reporta la agencia AFP, entregó a decenas de capos e integrantes de los cárteles a la justicia estadounidense. En ese sentido, precisó que aumentaron los decomisos de fentanilo, considerado uno de los principales problemas sanitarios en territorio estadounidense.

Por su parte, Trump advirtió que está dispuesto a intervenir en cualquier momento contra objetivos que califica de narcoterroristas. "Los cárteles dirigen México. Es muy triste ver y contemplar lo que ha pasado en ese país", expresó recientemente en una entrevista con Fox News. En septiembre de 2025, el Pentágono ya había iniciado una campaña de ataques contra presuntas narcolanchas en el Caribe y el Pacífico.