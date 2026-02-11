HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue EN VIVO 'La verdad a fondo' con Pedro Salinas
Sigue EN VIVO 'La verdad a fondo' con Pedro Salinas     Sigue EN VIVO 'La verdad a fondo' con Pedro Salinas     Sigue EN VIVO 'La verdad a fondo' con Pedro Salinas     
EN VIVO

¿Se viene la censura de José Jerí? | La Verdad a Fondo con Pedro Salinas

Mundo

Estados Unidos neutraliza drones de cárteles mexicanos tras suspender vuelos en Texas, pero Sheinbaum dice no tener "información"

El presidente Donald Trump aseguró en una entrevista con Fox News que los cárteles están dirigiendo México.

Claudia Sheinbaum informó que averiguará por qué el gobierno de Trump cerró el aeropuerto internacional de El Paso.
Claudia Sheinbaum informó que averiguará por qué el gobierno de Trump cerró el aeropuerto internacional de El Paso. | Composición LR

El gobierno de Donald Trump anunció hoy, 11 de febrero de 2026, que el Ejército había interceptado y neutralizado drones de cárteles mexicanos que penetraron el espacio aéreo de Estados Unidos. La acción se produjo luego de que la Administración Federal de Aviación (FAA) suspendiera brevemente los vuelos en el aeropuerto internacional de El Paso, situado en Texas, en la frontera con México.

Un funcionario, bajo condición de anonimato, declaró a la agencia AFP que las fuerzas "tomaron medidas para desactivar" los artefactos utilizados por las organizaciones criminales. Sin embargo, el Pentágono determinó que no existía "ninguna amenaza para el transporte comercial".

TE RECOMENDAMOS

PÉNDULO HEBREO: QUÉ ES, CÓMO FUNCIONA Y QUÉ PASA REALMENTE | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

PUEDES VER: China saca de la jugada a Estados Unidos y se convierte en el mayor productor de cobre de este país de América Latina

lr.pe

Cierre aéreo en El Paso genera polémica y la FAA da marcha atrás

La FAA informó que interrumpió durante diez días los vuelos con destino u origen en el aeropuerto de El Paso por "razones de seguridad". No obstante, la administración Trump no precisó los motivos que afectaban a localidades como Ciudad Juárez y Santa Teresa. "Ningún piloto está autorizado a volar una aeronave en las zonas a las que se refiere este aviso", advirtió la agencia.

La medida también perjudicaba a las principales aerolíneas estadounidenses, como Southwest, Delta, United y American. A través de la red social X, la legisladora demócrata Verónica Escobar indicó que la iniciativa era contradictoria, porque no existía una "amenaza inmediata para la comunidad ni para las áreas circundantes". La funcionaria además pidió que se levanten las restricciones.

Horas después, la FAA se retractó y comunicó que levantará el cierre del espacio aéreo. "Todos los vuelos reanudarán sus operaciones con normalidad", señaló. En declaraciones al Wall Street Journal, el representante demócrata por El Paso, Chris Canales, calificó la decisión de "radical" y aseveró que nadie en el gobierno local "recibió un aviso".

PUEDES VER: La Antártida puede estar cubierta por hielo de hasta 4 km de espesor, pero no se compara con lo que hay cerca de Júpiter

lr.pe

México niega reportes de drones

En la Mañanera del Pueblo, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que México no tiene reportes sobre la presencia de drones utilizados por grupos criminales en la frontera con Estados Unidos. La mandataria remarcó que el país está dispuesto a compartir información con Washington. "Vamos a averiguar exactamente las causas por las que se cerró", comentó sobre el cierre aéreo en El Paso.

Sheinbaum, según reporta la agencia AFP, entregó a decenas de capos e integrantes de los cárteles a la justicia estadounidense. En ese sentido, precisó que aumentaron los decomisos de fentanilo, considerado uno de los principales problemas sanitarios en territorio estadounidense.

Por su parte, Trump advirtió que está dispuesto a intervenir en cualquier momento contra objetivos que califica de narcoterroristas. "Los cárteles dirigen México. Es muy triste ver y contemplar lo que ha pasado en ese país", expresó recientemente en una entrevista con Fox News. En septiembre de 2025, el Pentágono ya había iniciado una campaña de ataques contra presuntas narcolanchas en el Caribe y el Pacífico.

Notas relacionadas
Brasil tiene un nuevo socio estratégico para posicionar su tecnología militar en América Latina y no depender más de EE.UU. o China

Brasil tiene un nuevo socio estratégico para posicionar su tecnología militar en América Latina y no depender más de EE.UU. o China

LEER MÁS
El único aeropuerto del mundo en un parque nacional, donde prohíben aviones antiguos y puedes ver la Vía Lactea: está en América

El único aeropuerto del mundo en un parque nacional, donde prohíben aviones antiguos y puedes ver la Vía Lactea: está en América

LEER MÁS
Científicos de China revelan que las colillas de cigarrillos podrían ser materiales clave para almacenar energía y crear baterías

Científicos de China revelan que las colillas de cigarrillos podrían ser materiales clave para almacenar energía y crear baterías

LEER MÁS
China ratifica firme apoyo a Cuba "en la defensa de su soberanía y seguridad nacional" tras bloqueo de EE. UU.

China ratifica firme apoyo a Cuba "en la defensa de su soberanía y seguridad nacional" tras bloqueo de EE. UU.

LEER MÁS
EE. UU. y Colombia destruyen casi 10 toneladas de cocaína tras interceptar un narcosubmarino en aguas internacionales

EE. UU. y Colombia destruyen casi 10 toneladas de cocaína tras interceptar un narcosubmarino en aguas internacionales

LEER MÁS
Brasil analiza el acuerdo comercial entre Argentina y EE. UU. ante la posibilidad de que vulnere reglas del Mercosur

Brasil analiza el acuerdo comercial entre Argentina y EE. UU. ante la posibilidad de que vulnere reglas del Mercosur

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
China saca de la jugada a Estados Unidos y se convierte en el mayor productor de cobre de este país de América Latina

China saca de la jugada a Estados Unidos y se convierte en el mayor productor de cobre de este país de América Latina

LEER MÁS
Tiroteo en escuela secundaria de Canadá deja 10 muertos y al menos 27 heridos

Tiroteo en escuela secundaria de Canadá deja 10 muertos y al menos 27 heridos

LEER MÁS
Brasil analiza el acuerdo comercial entre Argentina y EE. UU. ante la posibilidad de que vulnere reglas del Mercosur

Brasil analiza el acuerdo comercial entre Argentina y EE. UU. ante la posibilidad de que vulnere reglas del Mercosur

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas (ARMONIA 10 este domingo 8 FEBRERO)

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas (ARMONIA 10 este domingo 8 FEBRERO)

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Estados Unidos neutraliza drones de cárteles mexicanos tras suspender vuelos en Texas, pero Sheinbaum dice no tener "información"

José Jerí EN VIVO: Congreso a punto de debatir la moción de censura que lo sacaría del cargo de presidente

José Jerí: Congreso alcanza las 78 firmas para convocar sesión del Pleno y debatir moción de censura contra presidente

Mundo

China saca de la jugada a Estados Unidos y se convierte en el mayor productor de cobre de este país de América Latina

Rusia advierte medidas "técnico-militares" si países de Occidente militarizan Groenlandia

Rusia afirma que limitará su arsenal nuclear con la condición de que EE. UU. también lo haga

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

José Jerí EN VIVO: Congreso a punto de debatir la moción de censura que lo sacaría del cargo de presidente

José Jerí: Congreso alcanza las 78 firmas para convocar sesión del Pleno y debatir moción de censura contra presidente

Ollanta Humala: Fiscalía abre investigación contra jueces que sentenciaron al expresidente y Nadine Heredia

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025