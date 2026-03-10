HOYSuscripcion LR Focus

Gobierno anuncia el retorno a clases presenciales en Lima y Callao
Gobierno anuncia el retorno a clases presenciales en Lima y Callao     
Trump revela la destrucción de buques minadores iraníes en Ormuz y el Ejercito confirma 16 objetivos alcanzados

Además, la Casa Blanca desmintió rumores sobre la escolta de buques, aunque no descartó que sea posible en el futuro.

Irán enfrenta presiones luego de que se reportara la colocación de minas en el estrecho. Foto: Composición LR.
Irán enfrenta presiones luego de que se reportara la colocación de minas en el estrecho. Foto: Composición LR.

Donald Trump anunció la destrucción de buques minadores iraníes cerca del estrecho de Ormuz y advirtió a Teherán que enfrentará “consecuencias militares de un nivel jamás visto” si intenta colocar explosivos submarinos en ese paso marítimo estratégico.

El mandatario señaló en su plataforma Truth Social que sus fuerzas atacaron y destruyeron 10 navíos "inactivos así como otros” en las últimas horas. Además, añadió que, si la República Islámica retira cualquier mina que haya colocado en la zona, ello representaría “un paso gigantesco en la dirección correcta”.

Sin embargo, posteriormente, el Comando Central de Estados Unidos actualizó que las acciones en realidad eliminaron en total 16 embarcaciones navales. La entidad difundió imágenes del ataque en la red social X, donde se observan varios barcos impactados por proyectiles y explotando.

Irán promete combatir "el tiempo que sea necesario" y bloquear el suministro de petróleo: "Nosotros decidiremos el fin de la guerra"

Una acción de respuesta

Los movimientos estadounidenses se dan luego de que CNN asegurara que Irán comenzó a colocar minas en el estrecho. Según fuentes citadas por el medio, los artefactos submarinos aún son limitados y en los últimos días se instalaron solo algunas decenas. Aunque Teherán conserva entre el 80% y el 90% de sus naves especializadas.

El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, que controla de facto Ormuz junto con la marina, tiene capacidad para desplegar una barrera dedicada a minar la zona, además de botes cargados con explosivos y baterías de misiles en la costa, según el artículo.

Contradicciones

En pleno contexto de disputa por el paso marítimo, la Casa Blanca negó que la Armada haya escoltado a buques, pese a versiones difundidas previamente por el secretario de Energía, Chris Wright. El desmentido también se produce en medio de la caída del tráfico marítimo en esa ruta estratégica, afectada por la guerra.

No obstante, Karoline Leavitt no descartó que sea una posibilidad para Washington. Según explicó, Trump señaló que el uso de escoltas militares podría aplicarse “si es necesario, en el momento oportuno”.

Wright eliminó su mensaje minutos después de publicarlo.

Irán promete combatir “el tiempo que sea necesario” y bloquear el suministro de petróleo: "Nosotros decidiremos el fin de la guerra"

Irán promete combatir “el tiempo que sea necesario” y bloquear el suministro de petróleo: "Nosotros decidiremos el fin de la guerra"

Jefe del Pentágono de EE. UU. advierte que este martes será el día “más intenso” de bombardeos contra Irán

Jefe del Pentágono de EE. UU. advierte que este martes será el día “más intenso” de bombardeos contra Irán

Trump asegura que la guerra en Irán está "prácticamente terminada", pero amenaza con "duro golpe" si bloquea el petróleo

Trump asegura que la guerra en Irán está "prácticamente terminada", pero amenaza con "duro golpe" si bloquea el petróleo

Conflicto en Irán impulsa el precio del dólar: razones de su fortalecimiento, tipo de cambio, crisis energética y países beneficiados en América Latina

Conflicto en Irán impulsa el precio del dólar: razones de su fortalecimiento, tipo de cambio, crisis energética y países beneficiados en América Latina

Emmanuel Macron, presidente de Francia, anuncia aumento de ojivas nucleares "ante múltiples amenazas"

Emmanuel Macron, presidente de Francia, anuncia aumento de ojivas nucleares "ante múltiples amenazas"

Gobierno de Trump confirma que submarino de Estados Unidos hundió buque de guerra iraní en océano Índico

Gobierno de Trump confirma que submarino de Estados Unidos hundió buque de guerra iraní en océano Índico

