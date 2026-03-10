Irán enfrenta presiones luego de que se reportara la colocación de minas en el estrecho. Foto: Composición LR.

Donald Trump anunció la destrucción de buques minadores iraníes cerca del estrecho de Ormuz y advirtió a Teherán que enfrentará “consecuencias militares de un nivel jamás visto” si intenta colocar explosivos submarinos en ese paso marítimo estratégico.

El mandatario señaló en su plataforma Truth Social que sus fuerzas atacaron y destruyeron 10 navíos "inactivos así como otros” en las últimas horas. Además, añadió que, si la República Islámica retira cualquier mina que haya colocado en la zona, ello representaría “un paso gigantesco en la dirección correcta”.

Sin embargo, posteriormente, el Comando Central de Estados Unidos actualizó que las acciones en realidad eliminaron en total 16 embarcaciones navales. La entidad difundió imágenes del ataque en la red social X, donde se observan varios barcos impactados por proyectiles y explotando.

Una acción de respuesta

Los movimientos estadounidenses se dan luego de que CNN asegurara que Irán comenzó a colocar minas en el estrecho. Según fuentes citadas por el medio, los artefactos submarinos aún son limitados y en los últimos días se instalaron solo algunas decenas. Aunque Teherán conserva entre el 80% y el 90% de sus naves especializadas.

El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, que controla de facto Ormuz junto con la marina, tiene capacidad para desplegar una barrera dedicada a minar la zona, además de botes cargados con explosivos y baterías de misiles en la costa, según el artículo.

Contradicciones

En pleno contexto de disputa por el paso marítimo, la Casa Blanca negó que la Armada haya escoltado a buques, pese a versiones difundidas previamente por el secretario de Energía, Chris Wright. El desmentido también se produce en medio de la caída del tráfico marítimo en esa ruta estratégica, afectada por la guerra.

No obstante, Karoline Leavitt no descartó que sea una posibilidad para Washington. Según explicó, Trump señaló que el uso de escoltas militares podría aplicarse “si es necesario, en el momento oportuno”.

Wright eliminó su mensaje minutos después de publicarlo.